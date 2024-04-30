Один человек погиб во время пожара в деревне под Тюменью

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
На момент прибытия первого пожарно-спасительного подразделения наблюдалось горение здания по всей площади 216 квадратных метров. К сожалению, во время ЧП погиб человек.
В тушении огня задействовано 8 единиц техники и 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области и противопожарной службы области.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее «Наш Город» писал что в Тюмени во время пожара в доме по улице Тюменской погибли два человека. Трагедия произошла вечером 26 апреля.