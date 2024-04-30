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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 04:20

В тюменской деревне во время пожара погиб человек

Один человек погиб во время пожара в деревне под Тюменью

30 апреля 2024, 04:18
Фото: 1MI

В тюменской деревне во время пожара погиб человек

Трагедия произошла ночью 30 апреля в деревне Есаулова Тюменского района. Там загорелся частный жилой дом.

На момент прибытия первого пожарно-спасительного подразделения наблюдалось горение здания по всей площади 216 квадратных метров. К сожалению, во время ЧП погиб человек.

В тушении огня задействовано 8 единиц техники и 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области и противопожарной службы области.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Наш Город» писал что в Тюмени во время пожара в доме по улице Тюменской погибли два человека. Трагедия произошла вечером 26 апреля.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Гибель на пожаре
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