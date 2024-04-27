При тушении пожара в частном доме в Тюмени нашли тела двух человек

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Площадь возгорания составила 64 квадратных метра. На его ликвидацию были направлены 21 человек личного состава подразделений ГУ МЧС по Тюменской области и 5 единиц техники.
В результате пожара погибли два человека. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее «Наш город» сообщал, что в деревне Первотроицк Ишимского района сгорел нежилой дом. При пожаре погиб человек.