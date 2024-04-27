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При пожаре в частном доме в Тюмени погибли два человека

При тушении пожара в частном доме в Тюмени нашли тела двух человек

27 апреля 2024, 04:59
Фото: МЧС Тюменской области

При пожаре в частном доме в Тюмени погибли два человека

Пожар произошел вчера около 22:00 в доме №14 на Тюменской. К моменту прибытия пожарных огонь охватил весь второй этаж.

Площадь возгорания составила 64 квадратных метра. На его ликвидацию были направлены 21 человек личного состава подразделений ГУ МЧС по Тюменской области и 5 единиц техники.

В результате пожара погибли два человека. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

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Ранее «Наш город» сообщал, что в деревне Первотроицк Ишимского района сгорел нежилой дом. При пожаре погиб человек.

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