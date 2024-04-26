nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В зоне СВО погиб юный тюменец с позывным «Цыпа»

В зоне СВО погиб юный тюменец с позывным «Цыпа»

26 апреля 2024, 15:03
Фото: nashgorod.ru
В ходе спецоперации в зоне спецоперации в Авдеевском направлении погиб тюменский военнослужащий Дмитрий Тибейкин. Новость о его смерти появилась в социальных сетях.

Сначала родственники потеряли с военнослужащим связь. В ночь с 4 на 5 марта он написал родным, что уходит на штурм, а в последующие дни не звонил и не писал.

Оказалось, что 8 марта юный тюменец, носивший позывной «Цыпа», погиб во время выполнения боевой задачи. В мае парню должно было исполниться 22 года. Смерть бойца «Нашему городу» подтвердила родственница юноши, которая разместила запись о церемонии прощания с военным.

Дмитрий ТибейкинДмитрий Тибейкин
Дмитрий Тибейкин
Фото: Юлия Быченко Вконтакте

Прощание с погибшим военнослужащим прошло 24 апреля в ритуальном зале на улице Юрия Семовских.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб вахтовик из Тюмени.

Читайте также:
«Я кричу о помощи!»: тюменский боец СВО после боевого ранения вынужден лечиться сам«Огромная боль утраты»: в Ялуторовске простились с погибшим на СВО землякомПономарь, чтец, звонарь. В зоне СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища
#Нигина Азамова#Происшествия#Тюмень#Бойцы#СВО#Бойцы СВО
Подпишитесь
Кареглазова под водой: как выглядит тюменская деревня после прорыва дамбы
Сегодня, 11:05
Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024
Сегодня, 01:00
Ситуация напряженная: уровень воды в тюменских реках продолжает подниматься
Сегодня, 02:15
ИШИМическая болезнь. В СМИ обсуждают сердечный приступ мэра Шишкина из-за паводка
Сегодня, 10:03
Комарову в отставку, Кухарука — в губернаторы? Политэлиты пророчат уход хозяйки Югры
Сегодня, 08:28
"