В зоне СВО погиб юный тюменец с позывным «Цыпа»

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Сначала родственники потеряли с военнослужащим связь. В ночь с 4 на 5 марта он написал родным, что уходит на штурм, а в последующие дни не звонил и не писал.
Оказалось, что 8 марта юный тюменец, носивший позывной «Цыпа», погиб во время выполнения боевой задачи. В мае парню должно было исполниться 22 года. Смерть бойца «Нашему городу» подтвердила родственница юноши, которая разместила запись о церемонии прощания с военным.
Прощание с погибшим военнослужащим прошло 24 апреля в ритуальном зале на улице Юрия Семовских.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб вахтовик из Тюмени.