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Погибшие

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Октябрь
Бывший начальник тюменского отдела полиции попал в засаду и погиб на СВО
30 октября, 11:08
Сентябрь
«Брат, отец, жокей и общий любимец»: на СВО погиб уроженец тюменского села
23 сентября, 10:13
Август
В Тюмени на страшном пожаре погибли маленькие дети и 18-летний парень
27 августа, 11:52
В Тюмени не летают самолеты, растут зарплаты и выдворяют мигрантов
7 августа, 13:25
Июль
Молодой пешеход погиб под колесами иномарки в центре Тюмени
После наезда на пешехода автомобиль проскользил по дорогое около ста метров. Водитель установил в машину более мощный двигатель и ездил на шипованной резине.
19 июля, 02:45
Погибшего на СВО тюменца похоронили спустя 8 месяцев после гибели
Артур Антипенко ушел на СВО добровольцем. Связь с мужчиной оборвалась в декабре прошлого года.
18 июля, 08:06
Матери погибшего на СВО тюменца запретили получить его выплаты
На выплаты претендовала супруга погибшего. С учетом определенных обстоятельств, суд встал на ее сторону.
17 июля, 06:14
В ДТП на тюменской «трассе смерти» погибла женщина
Авария произошла вчера на 404 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск под Уватом. Там столкнулись «Равон» и «Фольксваген».
15 июля, 02:10
«На фронт вместо срочной службы»: с погибшим на СВО юным бойцом простились в Тюмени
Богдан Предигер решил не служить в армии, а сразу подписать контракт. В марте связь с ним оборвалась.
12 июля, 11:00
«Остались трое внуков»: на СВО погиб 57-летний охранник из Тюмени
12 июля, 09:44
«Настоящий воин-защитник»: в зоне СВО погиб мастер боевых единоборств из Тобольска
12 июля, 09:12
В страшной аварии под Тобольском погибла 10-летняя девочка
Легковушка вылетела с дороги и перевернулась. Родители девочки и ее младшие браться получили травмы.
12 июля, 04:44
При пожаре в частном доме в Тюмени погибли три человека
Ночью 12 июля сгорел одноэтажный дом на улице Дружбы. Пожар тушили 13 огнеборцев.
12 июля, 02:10
Подростка отправили в колонию за смертельное ДТП на тюменской трассе
Школьник влетел в большегруз, которому не уступил дорогу. В его машине находились четверо пассажиров, трое из них погибли.
3 июля, 09:19
Женщина погибла под колесами внедорожника на трассе под Тюменью
Тюменка шла по проезжей части в темное время суток. Предположительно, водитель ее не заметил.
2 июля, 04:40
В Тюмени пенсионер гуляет с автоматом, а Тура продолжает мелеть
1 июля, 13:18
Июнь
В страшной аварии с большегрузами на тюменской «трассе смерти» погиб подросток
На трассе столкнулись два большегруза и легковушка. Одна из фур упала на иномарку, в которой находился подросток.
28 июня, 08:44
Пьяный бесправник насмерть сбил пешехода в Тюменской области
Трагедия произошла ночью под Заводоуковском. Пешеход шел по краю дороги.
28 июня, 05:27
Семья искала его с января: с погибшим на СВО добровольцем простились в тюменском селе
26 июня, 10:17
В аварии на тюменской «трассе смерти» погиб водитель легковушки
Мужчина не уступил дорогу другому автомобилю. Водитель второй машины отделалась травмой руки.
26 июня, 05:30

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