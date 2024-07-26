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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Уровень воды в тюменской Туре продолжает снижаться.

Дожди не помогут? Уровень воды в тюменской Туре продолжает стремительно снижаться

26 июля 2024, 09:54
Фото: 1MI
Уровень воды в тюменской Туре продолжает снижаться.

Уровень воды в тюменской Туре продолжает снижаться

Оголенные берега Туры с каждой неделей становятся все шире, а сама река стремительно мелеет. Помогут ли реке ливни, окутавшие Тюмень?
Сюжет
Тура

Несмотря на состояние Туры, ее участки продолжают сдавать в аренду, а по реке регулярно курсируют теплоходы. Также специалисты обнаружили около речной дамбы розлив нефтепродуктов, площадью 242 квадратных метра. По мнению гидрографа Валерия Зарубы, эти факторы серьезно усугубляют состояние водной артерии.

«Тура и без того грязная река, сильно страдающая от засухи и освоение берегов. То, что сейчас воды становится меньше и качество ее ухудшается — процессы закономерные», — уверен специалист.

На сегодняшний день, по словам Зарубы, уровень воды в Туре «точно меньше метра», тогда как средний показатель равняется 160-170 сантиметрам.

Уровень воды в Туре на 26 июля 2024 года.Уровень воды в Туре на 26 июля 2024 года.
Уровень воды в Туре на 15 июля 2024 года. Уровень воды в Туре на 15 июля 2024 года.
Уровень воды в Туре на 26 июля 2024 года.
Фото: Скриншот cam72.su

Эксперт говорит и о том, что уповать на нагрянувший дождь не стоит — он существенно не скажется на состоянии реки. Дел в том, что питание Туры на 50% состоит из талых вод, а на 28% — из подземных.

Участок мелеющей Туры в Тюмени сдали в аренду спасателям
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Ранее «Наш город» сравнивал архивные снимки Туры с актуальными. Результаты исследования показали шокирующие результаты.

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