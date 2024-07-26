Дожди не помогут? Уровень воды в тюменской Туре продолжает стремительно снижаться

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
Несмотря на состояние Туры, ее участки продолжают сдавать в аренду, а по реке регулярно курсируют теплоходы. Также специалисты обнаружили около речной дамбы розлив нефтепродуктов, площадью 242 квадратных метра. По мнению гидрографа Валерия Зарубы, эти факторы серьезно усугубляют состояние водной артерии.
«Тура и без того грязная река, сильно страдающая от засухи и освоение берегов. То, что сейчас воды становится меньше и качество ее ухудшается — процессы закономерные», — уверен специалист.
На сегодняшний день, по словам Зарубы, уровень воды в Туре «точно меньше метра», тогда как средний показатель равняется 160-170 сантиметрам.
Эксперт говорит и о том, что уповать на нагрянувший дождь не стоит — он существенно не скажется на состоянии реки. Дел в том, что питание Туры на 50% состоит из талых вод, а на 28% — из подземных.
Ранее «Наш город» сравнивал архивные снимки Туры с актуальными. Результаты исследования показали шокирующие результаты.