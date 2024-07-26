Под знаком дождя. Синоптики обещают тюменцам град и грозы

В субботу, 27 июля, температура воздуха днем составит +17…+22, в ночные часы столбики термометров опустятся до +10…+15. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. В воскресенье существенно погода не изменится — максимальна дневная температура воздуха составит +17…+22, ночью ожидается +10…+15. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.