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Published Сегодня, 08:17

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Синоптики обещают тюменцам град и грозы в выходные

Под знаком дождя. Синоптики обещают тюменцам град и грозы

26 июля 2024, 08:17
Фото: 1MI

Синоптики обещают тюменцам град и грозы в выходные

Непогоду на юг региона принес циклон с Каспийского моря. По прогнозам метеорологов, на юге региона на протяжении субботы и воскресенья ожидаются осадки в виде дождя. Местами пройдут грозы и град.

В субботу, 27 июля, температура воздуха днем составит +17…+22, в ночные часы столбики термометров опустятся до +10…+15. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. В воскресенье существенно погода не изменится — максимальна дневная температура воздуха составит +17…+22, ночью ожидается +10…+15. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

Фото: omsk-meteo.ru

В Тюмени в праздничный День города, 27 июля, ожидаются осадки в виде дождя в утренние и вечерние часы. В течение дня сохранится пасмурная погода без осадков. Максимальная температура воздуха составит +14…+17.

Фото: gismeteo.ru

В воскресенье, 28 июля, ожидаются пасмурная погода, кратковременные дожди и +13….+16. В понедельник существенно погода не изменится, 30 июля в областную столицу начнет возвращаться тепло — в этот день воздух прогреется до +20.

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