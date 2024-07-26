Под знаком дождя. Синоптики обещают тюменцам град и грозы

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В субботу, 27 июля, температура воздуха днем составит +17…+22, в ночные часы столбики термометров опустятся до +10…+15. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. В воскресенье существенно погода не изменится — максимальна дневная температура воздуха составит +17…+22, ночью ожидается +10…+15. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.
В Тюмени в праздничный День города, 27 июля, ожидаются осадки в виде дождя в утренние и вечерние часы. В течение дня сохранится пасмурная погода без осадков. Максимальная температура воздуха составит +14…+17.
В воскресенье, 28 июля, ожидаются пасмурная погода, кратковременные дожди и +13….+16. В понедельник существенно погода не изменится, 30 июля в областную столицу начнет возвращаться тепло — в этот день воздух прогреется до +20.