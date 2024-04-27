Власти ищут страховщиков, готовых оплатить прорывы дамб в Тюменской области

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
«В случае причинения вреда в результате аварии на гидротехническом сооружении страховщик обязуется произвести выплату потерпевшим, независимо от их числа, в период действия договора. Страховая сумма — 750 миллионов рублей», — приводит данные закупки администрации Тюмени Ura.ru.
В этом случае речь идет о дамбе на Рылеева в поселке ДОК. Если ее прорвет, пострадавшим выплатят компенсации.
В Тобольске планируют застраховать шесть дамб на общую сумму в 1.6 миллиарда рублей. В их числе два сооружения на 1-й Береговой, два — в Левобережье, одна — на 4-й береговой и берегоукрепление реки Иртыш в районе скотомогильника.
Ранее «Наш город» писал, что паводок добрался до села Коркино Упоровского района. В зону возможного подтопления подали 25 домов.