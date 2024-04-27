Власти ищут страховщиков, готовых оплатить прорывы дамб в Тюменской области

В Тобольске планируют застраховать шесть дамб на общую сумму в 1.6 миллиарда рублей. В их числе два сооружения на 1-й Береговой, два — в Левобережье, одна — на 4-й береговой и берегоукрепление реки Иртыш в районе скотомогильника.