nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Власти Тюмени и Тобольска ищут страховщиков, готовых заплатить за прорывы дамб

Власти ищут страховщиков, готовых оплатить прорывы дамб в Тюменской области

27 апреля 2024, 03:22
Фото: 1MI

Власти Тюмени и Тобольска ищут страховщиков, готовых заплатить за прорывы дамб

Закупки на заключение контрактов со страховыми компаниями на случай прорыва дамб опубликовали администрации Тюмени и Тобольска. Компании будут обязаны выплатить пострадавшим от потопа более двух миллиардов рублей.
«В случае причинения вреда в результате аварии на гидротехническом сооружении страховщик обязуется произвести выплату потерпевшим, независимо от их числа, в период действия договора. Страховая сумма — 750 миллионов рублей», — приводит данные закупки администрации Тюмени Ura.ru.

В этом случае речь идет о дамбе на Рылеева в поселке ДОК. Если ее прорвет, пострадавшим выплатят компенсации.

В зоне СВО погиб юный тюменец с позывным «Цыпа»
Узнать подробнее

В Тобольске планируют застраховать шесть дамб на общую сумму в 1.6 миллиарда рублей. В их числе два сооружения на 1-й Береговой, два — в Левобережье, одна — на 4-й береговой и берегоукрепление реки Иртыш в районе скотомогильника.

Ранее «Наш город» писал, что паводок добрался до села Коркино Упоровского района. В зону возможного подтопления подали 25 домов.

Читайте также:
В Тюмени назначили новую дату концерта Emin'а, отмененного после теракта в «Крокусе»Уровень воды в реках Тюменской области снова поднялсяВ Тюменской области 64-летний мужчина погиб на рыбалке
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Администрация#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Компенсации#Потоп#Страхование#Паводок#Госзакупка
Подпишитесь
Кареглазова под водой: как выглядит тюменская деревня после прорыва дамбы
Вчера, 11:05
Испытание для всех: график магнитных бурь на май 2024
Вчера, 01:00
Ситуация напряженная: уровень воды в тюменских реках продолжает подниматься
Вчера, 02:15
ИШИМическая болезнь. В СМИ обсуждают сердечный приступ мэра Шишкина из-за паводка
Вчера, 10:03
Комарову в отставку, Кухарука — в губернаторы? Политэлиты пророчат уход хозяйки Югры
Вчера, 08:28
В зоне СВО погиб юный тюменец с позывным «Цыпа»
Вчера, 15:03
"