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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

До тюменского села Коркино добралась большая вода

До тюменского села Коркино добралась большая вода

26 апреля 2024, 11:36
Фото: 1MI
В село Коркино Упоровского района пришла большая вода: стихия не тронула дома, подтоплено 12 огородов. Об этом сообщает Информцентр Правительства.

В зоне вероятного подтопления остаются 25 домовладений. Эвакуированы 57 человек.

Глава Коркинского сельского поселения Елена Турнаева выразила надежду, что вода остановится. Сейчас в селе работает трактор, который поднимает грунт, чтобы укрепить насыпь. Специалисты и добровольцы латают дамбу. Главная цель, чтобы вода не ушла на улицу Советскую.

В селе круглосуточно дежурят. Местные предприниматели активно помогают жильцам — предоставляют самосвалы и другую технику. Добровольцы, готовые помочь, приезжают и из соседних сел.

Ранее «Наш город» писал, что пострадавшим из-за паводка тюменцам помогут зрители вокального шоу.

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