До тюменского села Коркино добралась большая вода

Глава Коркинского сельского поселения Елена Турнаева выразила надежду, что вода остановится. Сейчас в селе работает трактор, который поднимает грунт, чтобы укрепить насыпь. Специалисты и добровольцы латают дамбу. Главная цель, чтобы вода не ушла на улицу Советскую.