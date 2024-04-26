До тюменского села Коркино добралась большая вода

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В зоне вероятного подтопления остаются 25 домовладений. Эвакуированы 57 человек.
Глава Коркинского сельского поселения Елена Турнаева выразила надежду, что вода остановится. Сейчас в селе работает трактор, который поднимает грунт, чтобы укрепить насыпь. Специалисты и добровольцы латают дамбу. Главная цель, чтобы вода не ушла на улицу Советскую.
В селе круглосуточно дежурят. Местные предприниматели активно помогают жильцам — предоставляют самосвалы и другую технику. Добровольцы, готовые помочь, приезжают и из соседних сел.
Ранее «Наш город» писал, что пострадавшим из-за паводка тюменцам помогут зрители вокального шоу.