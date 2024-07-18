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Госзакупка

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Июль
Дом Василия Блюхера в Тюмени восстановят за 8 миллионов рублей
Власти уже нашли подрядчика, он занимается разработкой проектной документации. Средства на восстановление дома выделят из регионального бюджета.
18 июля, 03:09
13 незаконных свалок под тюменским селом уберут за 20 миллионов рублей
Свалки расположены неподалеку от села Бигила в Заводоуковском районе. Раньше там находился песчаный карьер.
15 июля, 08:07
Июнь
Тюменское правительство оплатит из бюджета доставку борща и котлет
Власти Тюменской области потратят более 1 миллиона рублей из региональной казны на доставку горячих обедов. Соответствующий тендер опубликован на портале Госзакупки.
28 июня, 03:33
Власти планируют отремонтировать бульвар, на состояние которого жаловались тюменцы
В Тюмени ищут подрядчика, который займется ремонтом Сказочного бульвара. На проведение работ ему готовы выделить 19 миллионов рублей.
18 июня, 09:35
Май
Дороги до трех СНТ отремонтируют в Тюмени
Власти ищут подрядчика, который займется ремонтом дорог. На это выделили более 12 миллионов рублей.
23 мая, 08:08
Апрель
Для тюменских чиновников закупят экзотические фрукты и тигровые креветки
Тюменское правительство разместило на сайте госзакупок тендер на поставку десятков килограммов экзотических фруктов и морепродуктов премиум-класса.
25 апреля, 10:13
Март
Дом возле железнодорожного вокзала снесут в Тюмени
Деревянный дом признали аварийным. Власти ищут подрядчика, который займется его сносом.
15 марта, 02:17
Февраль
Тюменские власти сэкономят на благоустройстве парка Лагунова
Изначально цена контракта составляла 289.9 миллиона рублей. Однако за строительство возьмется компания, которая планирует выполнить работы за меньшую сумму.
26 февраля, 05:00
В Тюмени планируют капитально отремонтировать проблемную школу
Родители и ученики неоднократно жаловались на холод в помещениях. Ремонт планируется завершить до августа 2025 года.
26 февраля, 04:13
В Тюмени построят огромный парк за 800 миллионов рублей
Строительство нового парка начнется уже в этом году. Его площадь составит почти 380 гектаров.
23 февраля, 09:41
Декабрь 2023
«Мертвые души»: почему пригороды Тюмени остались без перевозчика
7 декабря 2023, 11:28

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