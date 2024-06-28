Тюменское правительство оплатит из бюджета доставку борща и котлет

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В размещенных документах указано, что подрядная организация должна будет готовить и доставлять готовые комплексные обеды ежедневно в рабочие дни до 28 декабря 2024 года по адресам в границах улиц Ленина — Челюскинцев — Республики.
В документах прописано меню и граммовка блюд, указано, что обеды должны быть рассчитаны для 25 человек. В меню представлены пять салатов («Винегрет», «Оливье», «Сельдь под шубой», «Мимоза» и «Деревенский»), пять супов (борщ с курицей, рассольник, гороховый, гречневый, с лапшой), пять вторых блюд (плов, котлеты, рыба запеченная, бефстроганов, мясные ежики), пять напитков (из вишни, сухофруктов, шиповника, кураги, клюквы-брусники).
«Услуги по организации питания должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, установленным международными соглашениями, ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“, „О качестве и безопасности пищевых продуктов“», — прописано в документах.
Также отмечено, что приготовление блюд должно осуществляться в производственных цехах, имеющих технологическое оборудование для приготовления салатов, закусок, 1-х, 2-х и 3-х блюд и заготовок к ним, выпечки хлебобулочных изделий. Персонал должен иметь профессиональную квалификацию и медкнижки.
Как пояснили «Нашему Городу» в информационном центре Тюменской области, закупка организована в рамках взаимодействия исполнительных органов государственной власти региона и областных органов федеральных органов власти для реализации соответствующих полномочий. Заказчик услуг — правление делами правительства Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что власти потратят 1,5 миллиона рублей на приобретение полисов ДМС для сотрудников областной думы, вышедших на пенсию.