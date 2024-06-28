nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Власти Тюменской области оплатят из бюджета доставку борщей и котлет

Тюменское правительство оплатит из бюджета доставку борща и котлет

28 июня 2024, 03:33
Фото: 1MI

Власти Тюменской области оплатят из бюджета доставку борщей и котлет

Власти Тюменской области потратят более 1 миллиона рублей из региональной казны на доставку горячих обедов. Соответствующий тендер опубликован на портале Госзакупки.

В размещенных документах указано, что подрядная организация должна будет готовить и доставлять готовые комплексные обеды ежедневно в рабочие дни до 28 декабря 2024 года по адресам в границах улиц Ленина — Челюскинцев — Республики.

В документах прописано меню и граммовка блюд, указано, что обеды должны быть рассчитаны для 25 человек. В меню представлены пять салатов («Винегрет», «Оливье», «Сельдь под шубой», «Мимоза» и «Деревенский»), пять супов (борщ с курицей, рассольник, гороховый, гречневый, с лапшой), пять вторых блюд (плов, котлеты, рыба запеченная, бефстроганов, мясные ежики), пять напитков (из вишни, сухофруктов, шиповника, кураги, клюквы-брусники).

«Услуги по организации питания должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, установленным международными соглашениями, ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“, „О качестве и безопасности пищевых продуктов“», — прописано в документах.
Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле
Узнать подробнее

Также отмечено, что приготовление блюд должно осуществляться в производственных цехах, имеющих технологическое оборудование для приготовления салатов, закусок, 1-х, 2-х и 3-х блюд и заготовок к ним, выпечки хлебобулочных изделий. Персонал должен иметь профессиональную квалификацию и медкнижки.

Как пояснили «Нашему Городу» в информационном центре Тюменской области, закупка организована в рамках взаимодействия исполнительных органов государственной власти региона и областных органов федеральных органов власти для реализации соответствующих полномочий. Заказчик услуг — правление делами правительства Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что власти потратят 1,5 миллиона рублей на приобретение полисов ДМС для сотрудников областной думы, вышедших на пенсию.

Читайте также:
Известный стендап-комик выступит в ТюмениЗагородные дома в Тюменской области подорожали за 5 лет на 65%В Тюмени выбрали главу города, заводчанина наказали за съемку трупа и подешевели шубы
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Госзакупки#Тендеры#Питание#Доставка#Госзакупка
Подпишитесь
Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра
Вчера, 06:16
Топ-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву
Вчера, 07:21
Арбитражи июня: патент на Чебурашку, битва за спортивные костюмы и 2 млн пени
Сегодня, 06:24
Только для географических гениев! Тест — определите государство по столице
Сегодня, 07:18
Месяц будет неспокойным: график магнитных бурь на июль 2024 года
Сегодня, 01:05
Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле
Сегодня, 01:00