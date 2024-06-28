Загородные дома в Тюменской области подорожали за 5 лет на 65%

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В Тюменской области за пять лет загородные дома подорожали на 65%. Их средняя стоимость выросла с 5.4 до 8.9 миллиона рублей, сообщает сервис «Циан. Аналитика».
Лидирует по росту цен Ямал, входящий в «тюменскую матрешку». Там дома подорожали на 167% — до 16.2 миллиона рублей. В целом по России средняя стоимость загородных домов выросла на 70%.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени спрос на аренду дач вырос более чем на 40%. Стоимость аренды выросла 10-20%.