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Updated Сегодня, 02:30

Загородные дома в Тюменской области подорожали за 5 лет на 65%

Загородные дома в Тюменской области подорожали за 5 лет на 65%

28 июня 2024, 02:28
Фото: Изображение Midjourney
Средняя стоимость загородного дома выросла до 8.9 миллиона рублей. Еще пять лет назад она составляла 5.4 миллиона.

В Тюменской области за пять лет загородные дома подорожали на 65%. Их средняя стоимость выросла с 5.4 до 8.9 миллиона рублей, сообщает сервис «Циан. Аналитика».

Лидирует по росту цен Ямал, входящий в «тюменскую матрешку». Там дома подорожали на 167% — до 16.2 миллиона рублей. В целом по России средняя стоимость загородных домов выросла на 70%.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени спрос на аренду дач вырос более чем на 40%. Стоимость аренды выросла 10-20%.

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