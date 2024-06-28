Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле

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С 1 июля будут увеличены пенсии тюменцам, которые уволились в июне 2024 года. Выплаты проиндексируют с учетом коэффициентов, размер которых планомерно повышалась за период работы пенсионера.
Перерасчет пенсионной выплаты произведут в Социальном фонде России (СФР) автоматически — никаких заявлений подавать не нужно.
В июле перерасчет пенсионных выплат также ожидает тех, кому в первый месяц лета исполнилось 80 лет. Повышение выплат для юбиляров произведут за счет двукратного увеличения фиксированной надбавки к пенсии. Если ранее фиксированная часть пенсии составляла 8 тысяч 134 рубля, то с 1 июля она достигнет 16 тысяч 269 рублей.
С 1 июля российские пенсии будут начислять военным пенсионерам и членам их семей, которые постоянно проживали в новых регионах РФ на 30 сентября 2022 года ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
С 1 июля 2024 года жители России могут копить денежные средства для дополнительной пенсии. Для формирования долгосрочных сбережений разрешат использовать средства пенсионных накоплений, учитываемые на счету накопительной пенсии россиян.
Программой долгосрочных сбережений смогут воспользоваться все совершеннолетние граждане. Кроме того, договор долгосрочных сбережений можно заключить в пользу своего ребенка или любого другого родственника независимо от его возраста. Формировать сбережения человек может самостоятельно за счет взносов из личных средств, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений.
По этим вложениям предполагается повышенный уровень государственных гарантий — 2,8 миллиона рублей. В течение первых трех лет граждане смогут получить дополнительные стимулирующие взносы со стороны государства в объеме до 36 тысяч рублей в год.
С 1 июля 2024 года банки не будут взимать комиссию за оплату жилья и коммунальных услуг с людей, которые нуждаются в социальной поддержке.
Правительство утвердило перечень россиян, которым положена такая льгота:
— пенсионеры;
— многодетные родители и члены таких семей старше 18 лет;
— инвалиды;
— ветераны боевых действий;
— члены семей погибших или умерших инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
Также данные категории граждан с 1 июля также освобождаются от оплаты пеней за несвоевременную оплату коммунальных счетов.
С 1 июля 2024 года в Тюменской области будут увеличены тарифы на коммунальные услуги. Их не повышали с декабря 2022 года.
В Тюмени индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги были утверждены еще в декабре 2023 года — увеличение составит в среднем 9,6%.
Плата за отопление возрастет более чем на 160 рублей. В настоящее время тариф составляет 1 742,28 рубля (рост составит). На 9,6% вырастут тарифы на водоотведение и водоснабжение (сейчас водоотведение стоит 26 рублей 57 копеек, будет дороже на 2,55 рубля, кубометр воды — 42 рубля, будет дороже почти на 4 рубля). Электроэнергия станет дороже более чем на 20 копеек (сейчас стоит 2 рубля 45 копеек), вывоз мусора подорожает на 9,6% — почти на 16 рублей со 164 рублей 84 копеек.
Кроме того, с 1 июля в Тюмени впервые за 10 лет будет увеличен размер взноса на капитальный ремонт — до 10 рублей за квадратный метр. Ранее тариф составлял 7,5 рубля за «квадрат». Сумма будет индексироваться впоследствии ежегодно.
Причинами увеличения платы за капремонт являются рост себестоимости работ из-за подорожания строительных и горюче-смазочных материалов, рост цен на энергоносители.
С 1 июля 2024 года увеличится размер госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации — с 5 тысяч до 6 тысяч рублей.
Загранпаспорт нового поколения для ребенка до 14 лет обойдется в 3 тысячи рублей. Ранее размер пошлины составлял 2,5 тысячи рублей.
С июля 2024 подорожает до 6 тысяч рублей размер госпошлина за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, с 350 до 420 рублей — за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ, с 3,5 до 4,2 тысячи рублей — за прием в гражданство РФ. За выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников будет необходимо заплатить 12 тысяч рублей (ранее 10 тысяч рублей), а за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства — 4,2 тысячи рублей (ранее 3,5 тысячи рублей).
С 1 июля 2024 года в России вступают в силу новые правила налогообложения для продаж товаров через электронные торговые площадки. Согласно принятому закону, организации и индивидуальные предприниматели из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), реализующие свою продукцию российским покупателям на маркетплейсах, будут обязаны платить налог на добавленную стоимость.
Ранее налогоплательщики из ЕАЭС были освобождены от НДС при продаже товаров физическим лицам через интернет-площадки на территории РФ.
С 1 июля 2024 года в России вступает в силу закон, упрощающий порядок погашения задолженности перед банками для граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
Ранее, если заемщик не мог полностью исполнить свои обязательства по потребительскому кредиту, то в первую очередь погашались штрафы и пени, затем проценты за текущий период, и лишь в последнюю очередь — сумма основного долга. Теперь заемщики смогут направлять средства на погашение процентов по кредиту, потом — на уменьшение основной суммы долга и в последнюю очередь выплачивать начисленные пени и штрафы.
1 июля 2024 года истекает срок действия льготной ипотеки с господдержкой под 8% на новостройки. Программа действовала с 2020 года, однако в связи с несоответствием пониженной ставки реалиям финансового рынка, на котором Банк России установил ключевую ставку 16% годовых, принято решение ее отменить.
Программа «Семейная ипотека», по которой сохранится ставка 6%, сохранит свое действие до 2030 года.
С июля будут увеличены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и надбавки по автокредитам.
Последние будут действовать для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки — более 50 процентов. Речь идет о клиентах, которые уже отдают на обслуживание кредитов и займов более половины своих ежемесячных доходов.
Таким образом, ЦБ рассчитывает ограничить долговую нагрузку граждан и повысить устойчивость банков в случае роста потерь по потребительским кредитам.
С 1 июля 2024 года вступит в силу единый порядок рассмотрения обращений заявителей к кредитным организациям, некредитным финансовым организациям и лицам, оказывающим услуги на финансовом рынке.
По новым правилам ответить на обращение заявителя необходимо в течение 15 (в отдельных случаях 25) дней.
С 25 июля банки будут обязаны тщательнее проверять подозрительные переводы, а также предпринимать иные действия для зашиты граждан от мошенников. Вступит в силу новый закон, согласно которому кредитные организации отныне должны проводить двойную проверку банковских транзакций с помощью системы «антифрод».
Этот закон принят на фоне волны телефонного мошенничества — по последним данным, граждане страны переводят свыше 200 миллиардов рублей в год преступникам.
Проверка будет осуществляться как в банке отправителя средств, так и в банке получателя. Если счет получателя находится в «черном списке» банков, то такая операция будет заблокирована. Если банк все же перечислит средства на мошеннический счет без ведома клиента, он будет обязан вернуть всю сумму.
С 1 июля 2024 года режим свободной экономической зоны (СЭЗ) будет распространен на территории, граничащие с Украиной, а также на новые регионы России — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Теперь режим СЭЗ будет распространен и на приграничные районы Белгородской, Брянской и Курской областей. Это позволит инвесторам, вкладывающим средства в развитие этих территорий, получить те же преференции, что и резиденты новых субъектов РФ.
В частности, в течение 10 лет с инвесторов не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет. Кроме того, предусмотрены скидки по платежам в региональный бюджет, освобождение от уплаты земельного налога на три года, а также пониженные тарифы страховых взносов — 7,6 процентов.
С 1 июля 2024года в России будут увеличены минимальные розничные цены на алкоголь крепостью более 28%.
Минимальная стоимость водки вырастет с 281 до 299 рублей за 0,5 литра, коньяка — с 517 до 556 рублей, бренди — с 375 до 403 рублей.
В случае занижения минимальных цен, должностному лицу грозит штраф в размере 50 тысяч рублей, юридическое лицо оштрафуют на 100 тысяч рублей.