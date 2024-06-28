Рост тарифов ЖКХ, прибавка к пенсии: какие законы изменят жизнь тюменцев в июле

С июля 2024 подорожает до 6 тысяч рублей размер госпошлина за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, с 350 до 420 рублей — за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в РФ, с 3,5 до 4,2 тысячи рублей — за прием в гражданство РФ. За выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников будет необходимо заплатить 12 тысяч рублей (ранее 10 тысяч рублей), а за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства — 4,2 тысячи рублей (ранее 3,5 тысячи рублей).