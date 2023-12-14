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Власти Тюменской области подняли ЖКХ-тарифы

Дорогая «коммуналка»: в Тюменской области утверждены ЖКХ-тарифы

14 декабря 2023, 14:19
Фото: 1MI

Власти Тюменской области подняли ЖКХ-тарифы

В Тюменской области утверждены индексы изменения платы за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий документ подписал 14 декабря губернатор Тюменской области Александр Моор.

В постановлении указано, что предельные индексы изменения вносимой платы за ЖКУ не превысят 10,2%. В Тюмени, в частности, плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение с 1 июля 2024 года увеличится на 9,6%. Электроэнергия подорожает на 8,7-9,2% (в зависимости от энергоснабжающей организации), электричество для плит — на 8,2-9%, газ вырастет в цене на 8,7-10,13%, тариф на обращение с твердыми бытовыми отходами на 9,6%.

В других муниципалитетах Тюменской области рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги составит от 8,2 до 10,13%.

Ранее «Наш Город» писал, что в последний раз тарифы ЖКХ в Тюменской области повышали в декабре 2022 года. Тогда рост в Тюмени составил 9%. В целом за 2022 год коммуналка в Тюмени подорожала почти на 25%.

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