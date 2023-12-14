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Главой УМВД по Тюменской области объявлен Александр Смирнов с Чукотки

Новый глава УМВД по Тюменской области приступил к работе

14 декабря 2023, 08:40
Фото: 1MI

Главой УМВД по Тюменской области объявлен Александр Смирнов с Чукотки

Новый начальник УМВД по Тюменской области Александр Смирнов приступил к исполнению обязанностей. На официальном сайте ведомства опубликована информация с его данными.
Сюжет
Полиция
«Начальник УМВД России по Тюменской области. Полковник полиции Смирнов Александр Александрович», — указано на сайте УМВД.

Напомним, приказ о назначении Смирнова президент России Владимир Путин подписал 4 декабря 2023 года. Ранее Александр Смирнов занимал кресло начальника УМВД по Чукотскому округу.

До перевода в Тюменскую область Смирнов успел поработать в пяти регионах. Занимал руководящие должности в Новгородской области, Республике Марий Эл и Чувашской Республике.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Полиция#Назначения#УМВД России по Тюменской области
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