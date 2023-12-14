Новый глава УМВД по Тюменской области приступил к работе

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
«Начальник УМВД России по Тюменской области. Полковник полиции Смирнов Александр Александрович», — указано на сайте УМВД.
Напомним, приказ о назначении Смирнова президент России Владимир Путин подписал 4 декабря 2023 года. Ранее Александр Смирнов занимал кресло начальника УМВД по Чукотскому округу.
До перевода в Тюменскую область Смирнов успел поработать в пяти регионах. Занимал руководящие должности в Новгородской области, Республике Марий Эл и Чувашской Республике.