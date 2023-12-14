Зарплаты ниже, цены — выше: в Тюмени тарифы ЖКХ вырастут больше, чем на Ямале

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Об этом сообщил директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса округа Дмитрий Афанасьев. В частности, тарифы на тепло увеличатся на 7,6%, на вывоз ТКО — на 4,2%, пишет Север-Пресс.
Для сравнения, в Тюменской области рост цен на жилищно-коммунальные услуги составит около 10% — об этом ранее заявлял губернатор региона Александр Моор. Окончательные цифры тюменское правительство планирует утвердить в срок до 20 декабря 2023 года.
Заметим, что жители ЯНАО занимают первое место в Уральском федеральном округе по уровню средней заработной платы. По информации Росстата, по итогам девяти месяцев размер среднего заработка в округе составил 145 тысяч рублей. В Тюменской области средние зарплаты более чем в два раза ниже — 67 тысяч 926 рублей.
Напомним, в последний раз тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Тюменской области, как и в других регионах России, менялись в декабре 2022 года. В тюменском регионе тогда плата за ЖКУ была увеличена на 9%.