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В Тюменской области тарифы ЖКХ вырастут больше, чем на Ямале

Зарплаты ниже, цены — выше: в Тюмени тарифы ЖКХ вырастут больше, чем на Ямале

14 декабря 2023, 06:49
Фото: 1MI

В Тюменской области тарифы ЖКХ вырастут больше, чем на Ямале

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Тюменской области в 2024 году превысит более чем на 1% рост уровня тарифов на Ямале. В Ямало-Ненецком автономном округе «коммуналка» подорожает с июля не более чем на 8%.

Об этом сообщил директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса округа Дмитрий Афанасьев. В частности, тарифы на тепло увеличатся на 7,6%, на вывоз ТКО — на 4,2%, пишет Север-Пресс.

Для сравнения, в Тюменской области рост цен на жилищно-коммунальные услуги составит около 10% — об этом ранее заявлял губернатор региона Александр Моор. Окончательные цифры тюменское правительство планирует утвердить в срок до 20 декабря 2023 года.

Заметим, что жители ЯНАО занимают первое место в Уральском федеральном округе по уровню средней заработной платы. По информации Росстата, по итогам девяти месяцев размер среднего заработка в округе составил 145 тысяч рублей. В Тюменской области средние зарплаты более чем в два раза ниже — 67 тысяч 926 рублей.

Напомним, в последний раз тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Тюменской области, как и в других регионах России, менялись в декабре 2022 года. В тюменском регионе тогда плата за ЖКУ была увеличена на 9%.

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