В Тюменской слободе построят новую школу

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Как сообщили в департамента образования Тюменской области, разработка проектной документации для строительства школы запланирована на 2025 год. После чего будет принято решение о начале строительства общеобразовательного учреждения.
В ведомстве отметили, что новая школа позволит снизить нагрузку на уже работающую гиназию № 4, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в течение трех лет, до 2027 года, планируют провести работы по строительству проектированию 30 школ и 12 детских садов. Новые общеобразовательные и дошкольные учреждения появятся в районе Дударева, поселке Московский, микрорайоне Ямальский-2, пятом Заречном и т. д.