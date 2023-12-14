В Тюменской слободе построят новую школу

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в течение трех лет, до 2027 года, планируют провести работы по строительству проектированию 30 школ и 12 детских садов. Новые общеобразовательные и дошкольные учреждения появятся в районе Дударева, поселке Московский, микрорайоне Ямальский-2, пятом Заречном и т. д.