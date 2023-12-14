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Updated Сегодня, 04:17

В Тюменской слободе построят новую школу

В Тюменской слободе построят новую школу

14 декабря 2023, 04:12
Фото: 1MI
В микрорайоне Тюменская слобода появится еще одно общеобразовательное учреждение. Правда, только через несколько лет.

Как сообщили в департамента образования Тюменской области, разработка проектной документации для строительства школы запланирована на 2025 год. После чего будет принято решение о начале строительства общеобразовательного учреждения.

В ведомстве отметили, что новая школа позволит снизить нагрузку на уже работающую гиназию № 4, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в течение трех лет, до 2027 года, планируют провести работы по строительству проектированию 30 школ и 12 детских садов. Новые общеобразовательные и дошкольные учреждения появятся в районе Дударева, поселке Московский, микрорайоне Ямальский-2, пятом Заречном и т. д.

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