В тюменских СНТ обустроят водоемы для тушения пожаров

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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За 10 месяцев 2023 года на территории Тюмени произошли более тысячи пожаров. Основные их причины — неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации оборудования.
«Зафиксировано более ста ландшафтных пожаров. Мы наблюдаем снижение их количества, поскольку ранее специалистами департамента безопасности жизнедеятельности, управ административных округов были проработаны вопросы и проведены профилактические мероприятия: создано 30 километров минерализованных полос, 20 километров противопожарных разрывов, систематическая работа проведена с жителями СНТ и коллективами предприятий», — отметил Кухарук.
В следующем году запланировано предоставление субсидий на обустройство 16 водоемов в СНТ. В период новогодних праздников специалисты продолжат работать с жителями частных домов: проведут осмотры, чтобы убедиться в соблюдении требований пожарной безопасности.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в двухквартирном доме на Курортной произошел пожар, в результате которого погиб человек. Причина устанавливается.