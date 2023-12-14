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Тюменские власти готовятся к пожароопасному сезону

В тюменских СНТ обустроят водоемы для тушения пожаров

14 декабря 2023, 02:37
Фото: Midjourney

Тюменские власти готовятся к пожароопасному сезону

Глава города Руслан Кухарук провел заседание коллегии администрации Тюмени, в рамках которого рассматривались меры по обеспечению пожарной безопасности. Подробностями он поделился в своем Телеграм-канале.

За 10 месяцев 2023 года на территории Тюмени произошли более тысячи пожаров. Основные их причины — неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации оборудования.

«Зафиксировано более ста ландшафтных пожаров. Мы наблюдаем снижение их количества, поскольку ранее специалистами департамента безопасности жизнедеятельности, управ административных округов были проработаны вопросы и проведены профилактические мероприятия: создано 30 километров минерализованных полос, 20 километров противопожарных разрывов, систематическая работа проведена с жителями СНТ и коллективами предприятий», — отметил Кухарук.

В следующем году запланировано предоставление субсидий на обустройство 16 водоемов в СНТ. В период новогодних праздников специалисты продолжат работать с жителями частных домов: проведут осмотры, чтобы убедиться в соблюдении требований пожарной безопасности.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени в двухквартирном доме на Курортной произошел пожар, в результате которого погиб человек. Причина устанавливается.

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