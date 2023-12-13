«Теплая зима станет последней?»: как потепление скажется на состоянии Туры

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:54
Сейчас уровень воды в Туре составляет -44 сантиметра над нулем поста, тогда как средний показатель на текущую дату равняется 71 сантиметру в положительной части измерительной шкалы. При том ежедневно река бьет антирекорды, обновляя минимальные показатели. Не обошлось без этого и сегодня, так как ранее минимальный уровень воды составлял -14 сантиметров, этот показатель был достигнут в 2011 году.
«Зимой уровень воды обычно практически не изменяется, перепады могут происходить в границах 10 сантиметров. Однако сейчас мы можем видеть, что за декабрь он поднялся на 30 сантиметров, это может говорить о скоплении внутриводного льда, который мог образоваться из-за затяжного теплого периода и резкого наступления морозов», — говорит гидролог Сергей Демченко.
А потому сейчас, когда река уже полностью покрыта льдом, сложно оценить, как она переносит температурные перепады, происходящие в Тюменской области. К тому же, на следующей неделе синоптики прогнозируют потепление до +2℃, что также может оказать влияние на состояние водного объекта.
«Важно понимать, что Тура не промерзает до дна, на сегодняшний день, к счастью, это так. Температура воды подо льдом держится на уровне нуля. Температура оказывается выровненной по глубине и по ширине потока благодаря движению воды и перемешиванию водных масс. Но такие перепады внешней температуры могут провоцировать накапливание шуги (внутриводный лед — прим.ред.), которая может забивать поперечное сечение потока — затрудняется движение воды подо льдом», — говорит эколог Виктория Поспелкова.
В частности и по этой причине нынешний уровень воды нельзя считать объективным, так как мы можем подняться выше по течению Туры до города Туринска Свердловской области и обнаружить, что там ситуация складывается на так критично, уровень волы составляет — 37 сантиметров над нулем поста, чо уже не является местным антирекордом, поставленным в 2011 года и составлявшим -42 сантиметра.
Тюменские ученые уже допускали, что в соседней области могли перекрыть сток Туры, об этом говорила эколог Ирина Гаврина.
«Распространена версия с тем, что власти соседнего региона могли оставить минимальный санитарный попуск воды для того, чтобы самим не лишиться ресурса. Как мы знаем, Тура носит трансграничный характер, так что у этой версии есть серьезная претензия на истинность», — говорит специалист.
Об опасности вхождения в зимнюю межень с низким уровнем воды говорила известный климатолог Екатерина Пестрякова. Она отмечала, что в такие периоды меняется минеральный состав воды и солей становится больше.
Однако объективную картину произошедшего за зимний период мы сможем увидеть только весной, причем далеко не сразу. Как показал опыт прошлого года ледоход и первые розливы реки могут быть объемными даже в критической ситуации.
«По картине прошлого года можно сказать, что середина апреля стала переломным моментом, так как до этого периода Тура набирала объем даже интенсивнее, чем обычно. Но в середине месяца уровень воды начал резко падать и больше не поднимался, это говорит о том, что реке не хватило осадков, которые являются основным источников ее питания, а также проблема может крыться в засоренных стоках и массовой гибели питающих Туру родников», — говорит гидрограф Валерий Заруба.
Стоит отметить, что гибель родников и засорение русла реки — это проблема о которой тюменские экологи говорят уже многие годы. Как объяснил профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин, ранее по территории города протекали небольшие речки, которые в ходе строительства были закатаны в бетон. Об аналогичной проблеме говорит и эко-активист Тимур Ескараев, он отмечал, что в последние годы происходят застройки бывших зеленых зон, где раньше журчали родники и питали собой и подземными водами реки. И из-за гибели этих источников питания водоносный уровень рек по всей России уменьшается.
Весна также сможет показать, насколько сильно этот фактор влияет на состояние Туры, так как текущая зима обещает быть богатой на осадки, что по словам доцента кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета Ларисы Переладовой, должно помочь реке восстановиться.
«Если запас снега будет обильным, причем его сход будет происходить достаточно активно, будет солярная солнечная весна, то забегание талых вод до русла реки Туры будет происходить достаточно быстро. Тогда вода в Туре будет разбавляться, увеличится ее количество, соответственно, концентрации многих веществ будут меняться, и картина сможет измениться в лучшую сторону», — прогнозирует эксперт.
Если же этого не произойдет и при соблюдении всех природных условий уровень воды останется критическим, то будет очевидно, какой фактор оказывает наиболее значительное влияние на обмеление тюменской реки.
Тюменские власти однажды уже получили отказ от федералов, когда пытались получить деньги на спасение Туры. По решению председателя правительства России Михаила Мишустина, Тюменской области в этой мере поддержке было отказано. Но сейчас в Федеральное агентство водных ресурсов от региона направлено новое предложение, подразумевающее включение мероприятий по расчистке реки Тура в федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. Стоит отметить, что в этом предложении пока не идет речи о возвращении к жизни, закатанных в бетон, родников.
Однако и эта мера которую, по словам ученых, принять следовало еще 3-5 лет назад, может существенно улучшить ситуацию. Все будет зависеть от качества проведения работ. Хотя стоит учитывать, что и на этот раз региону в поддержке могут отказать, а как уже многократно говорили власти региона, своего бюджета на спасение реки у Тюменской области нет.
«Коллегия экологов города Тюмени поднимала вопрос расчистки русла на протяжении долгого времени, но власть никак не реагировала. У них традиционная отговорка — денег нет», — говорит доктор сельскохозяйственных наук Александр Моторин.
А потому на сегодняшний день будущее реки остается туманным, ибо даже губернатор Тюменской области Александр Моор, в ходе своей прямой линии сказал лишь, что воды хватит для того, чтобы обеспечить город водой, а экологическую сторону обмеления реки застрагивать глава региона почему-то не стал.