«Теплая зима станет последней?»: как потепление скажется на состоянии Туры

Стоит отметить, что гибель родников и засорение русла реки — это проблема о которой тюменские экологи говорят уже многие годы. Как объяснил профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» тюменского аграрного университета Александр Моторин, ранее по территории города протекали небольшие речки, которые в ходе строительства были закатаны в бетон. Об аналогичной проблеме говорит и эко-активист Тимур Ескараев, он отмечал, что в последние годы происходят застройки бывших зеленых зон, где раньше журчали родники и питали собой и подземными водами реки. И из-за гибели этих источников питания водоносный уровень рек по всей России уменьшается.