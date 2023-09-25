Перекрыли слив: река Тура обмелела из-за двух плотин в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Климат и снижение количества осадков повлияли на уровень воды в Туре. По данным издания NEFT, к обмелению может быть причастны плотины в Свердловской области. На данный момент они практически в полном объеме сократили сток реки ниже по течению.
«Из множества ручьев, стекающих с гор Урала в Верхне-Туринском водохранилище образуется исток Туры. Водохранилище сегодня переполнено водой. Мы обошли его по периметру и обнаружили плотину. С 2020 года там были ремонтные работы, которые должны были закончится этой весной», — сообщил изданию участник экспедиции Татьяна Леонгард.
На данный момент неизвестно, почему сток воды в русло Туры остаётся перекрытым. В Свердловской области существуют два переполненных водохранилища: Верхне-Туринское и Верхотурское. Участники экспедиции и эксперты должны провести круглый стол, организованный депутатом облдумы Пискайкиным. Они более детально расскажут о своих наблюдениях.