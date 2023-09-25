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Обмеление реки Тура

Перекрыли слив: река Тура обмелела из-за двух плотин в Свердловской области

25 сентября 2023, 12:41
Фото: nashgorod.ru
Обмеление реки Тура
В этом году уровень воды в Туре снизился до рекордного уровня. По данным экологов, воды в реке станет ещё меньше.

Климат и снижение количества осадков повлияли на уровень воды в Туре. По данным издания NEFT, к обмелению может быть причастны плотины в Свердловской области. На данный момент они практически в полном объеме сократили сток реки ниже по течению.

«Из множества ручьев, стекающих с гор Урала в Верхне-Туринском водохранилище образуется исток Туры. Водохранилище сегодня переполнено водой. Мы обошли его по периметру и обнаружили плотину. С 2020 года там были ремонтные работы, которые должны были закончится этой весной», — сообщил изданию участник экспедиции Татьяна Леонгард.

На данный момент неизвестно, почему сток воды в русло Туры остаётся перекрытым. В Свердловской области существуют два переполненных водохранилища: Верхне-Туринское и Верхотурское. Участники экспедиции и эксперты должны провести круглый стол, организованный депутатом облдумы Пискайкиным. Они более детально расскажут о своих наблюдениях.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Вода#Река Тура
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