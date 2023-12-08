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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Уровень воды в Туре снова побил антирекорд.

«Влияние морозов»: уровень воды в Туре снова побил антирекорд

8 декабря 2023, 09:12
Фото: 1MI
Уровень воды в Туре снова побил антирекорд.

Уровень воды в тюменской Туре снова побил антирекорд

Сейчас уровень воды в Туре по среднему показателю должен составлять около 78 сантиметров над уровнем гидропоста, однако сейчас он достигает лишь -50 сантиметров.
Сюжет
Тура

Туру почти полностью сковал лед и на реке образовался плотный слой снега, благодаря чему уровень воды поднялся на 3 сантиметра за сутки. Однако этого недостаточно для того, чтобы приблизиться к статистическому показателю.

«Разумеется лед и снег отчасти восполняют уровень воды в Туре, внутреннее течение забирает часть льда и снега. Вдобавок на участках под мостами и переправами, которые нагреваются от движения автомобилей, все тает, а потому воды становится чуть больше, но пока рано делать выводы о том, что реке стало лучше и весной она разольется, как раньше», — говорит эколог Вера Трусова.

Причем даже этот результат в -50 сантиметров — это антирекорд для реки, ранее на текущую дату минимальный уровень воды достигал лишь -17 сантиметров.

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Ранее «Наш город» подробно рассказывал о том, как холодная зима может сказаться на состоянии тюменской реки и что для спасение водного объекта делают тюменские власти.

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