«Влияние морозов»: уровень воды в Туре снова побил антирекорд

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Туру почти полностью сковал лед и на реке образовался плотный слой снега, благодаря чему уровень воды поднялся на 3 сантиметра за сутки. Однако этого недостаточно для того, чтобы приблизиться к статистическому показателю.
«Разумеется лед и снег отчасти восполняют уровень воды в Туре, внутреннее течение забирает часть льда и снега. Вдобавок на участках под мостами и переправами, которые нагреваются от движения автомобилей, все тает, а потому воды становится чуть больше, но пока рано делать выводы о том, что реке стало лучше и весной она разольется, как раньше», — говорит эколог Вера Трусова.
Причем даже этот результат в -50 сантиметров — это антирекорд для реки, ранее на текущую дату минимальный уровень воды достигал лишь -17 сантиметров.
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