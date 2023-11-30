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В Тюменской области к 2027 году построят 30 школ и 12 детсадов

В Тюменской области построят 12 детский садов и 30 новых школ

30 ноября 2023, 05:01
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области к 2027 году построят 30 школ и 12 детсадов

В Тюменской области в ближайшие три года начнутся работы по строительству и проектированию 12 детских садов и 30 школ. Об этом сообщил во время прямой линии губернатор региона Александр Моор.

По его словам, денежные средства в областной бюджет на эти цели уже заложены.

«Будут построены школа и детский сад в Новокомарово. Работы по проектированию планируем провести в 2024–2025 годах. Еще один детский сад появится в ЖК „Звездный городок“ — разработка проектной документации запланирована на следующий год. В следующем году также начнем работу над проектированием школы и детского сада в районе улицы Белинского. Это очень непростой объект, поскольку на земельном участке размещено много инженерных сетей. В 2024 году планируем их перенос, а работы по строительству начнем в 2025 году», — отметил губернатор.

Также по его словам, в будущем школа и детский сад будут построены в районе Дудева, в поселке Московский. К 2027 году в Тюмени построят школу с детским садом и отделением дополнительного образования в пятом Заречныом микрорайоне, детский сад в ЖК «Айвазовский», к 2026 году будет возведена школа в микрорайоне Ямальский-2.

До конца этого года в Тюменской области будет эксплуатацию три школы — в деревне Овсянникова (Тобольский район), в поселке Иртыш и селе Большой Карагай (Вагайский район). Каждая из них рассчитана на 60 детей.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области были открыты пять новых школ. Учебные заведения начали работать в микрорайонах Ямальский, Тура, Плеханово, в селе Крашенинино Упоровского района и селе Митькинское Вагайского района.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Александр Моор#Детские сады#Прямая линия
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