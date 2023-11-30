В Тюменской области построят 12 детский садов и 30 новых школ

Также по его словам, в будущем школа и детский сад будут построены в районе Дудева, в поселке Московский. К 2027 году в Тюмени построят школу с детским садом и отделением дополнительного образования в пятом Заречныом микрорайоне, детский сад в ЖК «Айвазовский», к 2026 году будет возведена школа в микрорайоне Ямальский-2.