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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Тюменцы продолжают закупаться обогревателями

Аномальные морозы вынуждают тюменцев скупать обогреватели

14 декабря 2023, 03:03
Фото: 1MI

Тюменцы продолжают закупаться обогревателями

Несмотря на то, что морозы отступают, тюменцы продолжают скупать обогреватели. Спрос на них не падает с наступления аномальных холодов.

Как рассказал представитель сети магазинов электроники «Ura.ru», повышенный спрос на обогреватели наблюдается в последние два-три дня.

«Несмотря на потепление, покупатели продолжают спрашивать про них. Во многих квартирах остается прохладно, и горожане вынуждены спасаться обогревателями», — отметил специалист.

Он подчеркнул, что несмотря на повышенный спрос, дефицита средств обогрева в тюменских магазинах нет. Спрос также не отразился на стоимости приборов, цена не изменится и в ближайшем будущем.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители ряда тюменских поселков и СНТ остались без света и тепла. В регионе работает штаб по обеспечению безопасности электроснабжения.

Бастрыкин заинтересовался проблемой тюменцев, живущих без отопления почти год
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Магазины#Товары#Морозы#Любовь Селезнева
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