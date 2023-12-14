Аномальные морозы вынуждают тюменцев скупать обогреватели

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Как рассказал представитель сети магазинов электроники «Ura.ru», повышенный спрос на обогреватели наблюдается в последние два-три дня.
«Несмотря на потепление, покупатели продолжают спрашивать про них. Во многих квартирах остается прохладно, и горожане вынуждены спасаться обогревателями», — отметил специалист.
Он подчеркнул, что несмотря на повышенный спрос, дефицита средств обогрева в тюменских магазинах нет. Спрос также не отразился на стоимости приборов, цена не изменится и в ближайшем будущем.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители ряда тюменских поселков и СНТ остались без света и тепла. В регионе работает штаб по обеспечению безопасности электроснабжения.