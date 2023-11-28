Бастрыкин заинтересовался проблемой тюменцев, живущих без отопления почти год

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
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Updated Сегодня, 02:29
Жильцы трех аварийных домов на Киевской в Тюмени живут без отопления с прошлого отопительного сезона. Здания должны быть снесены, так как ремонта в них не было более 35 лет, а людям полагается за это компенсация, чтобы они могли приобрести новое жилье.
Здесь и возникла проблема: без участия собственников границы межевания придомовой территории были изменены. Стоимость участков стала меньше, как и сумма выплаты, с чем не согласились жильцы.
Проблема привлекла внимание Председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову провести проверку и отчитаться о ее результатах.
Ранее Бастрыкин заинтересовался проблемами тюменских сирот, которым предоставили непригодное для жизни жилье. Проведение проверки он также поручил Кублякову.