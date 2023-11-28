Бастрыкин заинтересовался проблемой тюменцев, живущих без отопления почти год

Жильцы трех аварийных домов на Киевской в Тюмени живут без отопления с прошлого отопительного сезона. Здания должны быть снесены, так как ремонта в них не было более 35 лет, а людям полагается за это компенсация, чтобы они могли приобрести новое жилье.