Александр Моор взял на контроль ситуацию с отключением электроэнергии в морозы

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Александр Моор отметил, что ситуация неприемлемая, и она не должна повторяться.
«Поставил задачу — в течение десяти дней территориальные сетевые организации и органы власти, которые задействованы в этом процессе, должны сформировать комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения в Тюменской области. После утверждения план обязательно будет обнародован в полном объеме», — заявил глава региона.
Напомним, с приходом в область холодов жители СНТ «Березняки» остались без электричества и тепла почти на сутки. Такая же проблема возникла в СНТ «Русское поле», ДНТ «Березка-3», ДНТ «Виктория-1», селе Перевалово. Отчаявшись, местные жители записали обращение президенту. Накануне на проблему тюменцев обратил внимание глава СКР, потребовав от руководителя областного следкома отчет о расследовании уголовного дела по факту массового отключения электричества в местных поселках.