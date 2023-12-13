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Александр Моор взял на контроль ситуацию с отключением электроэнергии в морозы

Александр Моор взял на контроль ситуацию с отключением электроэнергии в морозы

13 декабря 2023, 18:19
Фото: 1MI
Глава Тюменской области Александр Моор взял под свой контроль ситуацию с отключением электроэнергии в поселках региона. Из-за ЧП жители частных домов в сильнейшие морозы остались без света и тепла. В течение 10 дней ответственные ведомства и организации должны будут отчитаться перед губернатором.
Видео: телеграм-канал Александра Моора

Александр Моор отметил, что ситуация неприемлемая, и она не должна повторяться.

«Поставил задачу — в течение десяти дней территориальные сетевые организации и органы власти, которые задействованы в этом процессе, должны сформировать комплексный план обеспечения безопасности электроснабжения в Тюменской области. После утверждения план обязательно будет обнародован в полном объеме», — заявил глава региона.

Напомним, с приходом в область холодов жители СНТ «Березняки» остались без электричества и тепла почти на сутки. Такая же проблема возникла в СНТ «Русское поле», ДНТ «Березка-3», ДНТ «Виктория-1», селе Перевалово. Отчаявшись, местные жители записали обращение президенту. Накануне на проблему тюменцев обратил внимание глава СКР, потребовав от руководителя областного следкома отчет о расследовании уголовного дела по факту массового отключения электричества в местных поселках.

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