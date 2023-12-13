Александр Моор взял на контроль ситуацию с отключением электроэнергии в морозы

Напомним, с приходом в область холодов жители СНТ «Березняки» остались без электричества и тепла почти на сутки. Такая же проблема возникла в СНТ «Русское поле», ДНТ «Березка-3», ДНТ «Виктория-1», селе Перевалово. Отчаявшись, местные жители записали обращение президенту. Накануне на проблему тюменцев обратил внимание глава СКР, потребовав от руководителя областного следкома отчет о расследовании уголовного дела по факту массового отключения электричества в местных поселках.