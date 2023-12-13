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Морозы отступают: тюменцам обещают улучшение погоды

Морозы отступают: тюменцам обещают улучшение погоды

13 декабря 2023, 02:17
Фото: 1MI
В Тюменской области стало немного теплее. В дневные часы термометры покажут -22-27 градусов, вечером -20-25. Ветер будет юго-западным, 2-4 м/с, с порывами до 5-8 м/с.

В Тюмени 13 декабря ожидается ясная погода. Утром температура воздуха составит -23-25 градусов, днем -20-22, вечером -21-23. Средняя скорость ветра 2-4 м/с с порывами до 6-8 м/с.

В Тобольске сегодня на протяжении всего дня будет пасмурно, но без осадков. Утром прогнозируются -25-27 градусов, днем -20-23, вечером -19-20. Ветер 3-4 м/с с порывами до 8 м/с.

В Ялуторовске весь день будет ясно. В утреннее время ожидаются -26-29 градусов, в дневное -22-24, в вечернее -23-25. Скорость ветра 3-4 м/с с порывами до 7-8 м/с.

В Ишиме сегодня погода также будет ясной. Утром прогнозируются -26-31 градус, днем -23-24, вечером стабильные -23. Скорость ветра 3-4 м/с с порывами до 5-7 м/с.

Жители дачного поселка под Тюменью остались без тепла в 30-градусный мороз
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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Прогнозы#Прогноз погоды#Морозы#Прогноз#Любовь Селезнева
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