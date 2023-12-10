Сеть перегружена: жители ряда поселков и СНТ остались без тепла и света

В СНТ «Русское поле» (Тюмень) из-за перегрузки сети не удается включить в работу одну трансформаторную подстанцию. Потребители запитаны от дизель-генераторов. В Тюменском муниципальном районе сохраняется напряженность с электроснабжением в населенных пунктах Московский, Перевалово и Гусево.