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Сеть перегружена: жители ряда поселков и СНТ остались без тепла и света

Сеть перегружена: жители ряда поселков и СНТ остались без тепла и света

10 декабря 2023, 10:07
Фото: 1MI
В Тюменской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов. В регионе работает штаб по обеспечению безопасности электроснабжения под председательством заместителя губернатора области Вячеслава Вахрина.

По данным штаба, в настоящее время основные поврежденные участки сети электроснабжения восстановлены. Специалистами электросетевых компаний проведены работы по увеличению мощности автоматических отключающих устройств и замене отдельных участков линий для повышения пропускной способности.

В СНТ «Русское поле» (Тюмень) из-за перегрузки сети не удается включить в работу одну трансформаторную подстанцию. Потребители запитаны от дизель-генераторов. В Тюменском муниципальном районе сохраняется напряженность с электроснабжением в населенных пунктах Московский, Перевалово и Гусево.

Работы по восстановлению электроснабжения в Тюменской области идут круглосуточно. Ситуация находится под контролем областного штаба.

В настоящее время в Тюменской области:

  • спланирована работа дежурных диспетчерских служб для информационного обмена и взаимодействия между ресурсоснабжающими организациями при устранении и ликвидации аварийных ситуаций;
  • в круглосуточном режиме организована деятельность дежурной службы регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения;
  • жителей информируют как в социальных сетях местных администраций и электросетевых компаний, так и в созданных на территориях чатах в различных мессенджерах;
  • все плановые работы на электроустановках запрещены.

Ранее «Наш Город» писал, что в военном городке, расположенном в часе езды от Тюмени, сотни жителей четвертые сутки живут без тепла из-за сломавшейся котельной. В квартирах тюменцев температура воздуха не поднимается выше +11, несмотря на включенные обогреватели.

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