Сеть перегружена: жители ряда поселков и СНТ остались без тепла и света

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
По данным штаба, в настоящее время основные поврежденные участки сети электроснабжения восстановлены. Специалистами электросетевых компаний проведены работы по увеличению мощности автоматических отключающих устройств и замене отдельных участков линий для повышения пропускной способности.
В СНТ «Русское поле» (Тюмень) из-за перегрузки сети не удается включить в работу одну трансформаторную подстанцию. Потребители запитаны от дизель-генераторов. В Тюменском муниципальном районе сохраняется напряженность с электроснабжением в населенных пунктах Московский, Перевалово и Гусево.
Работы по восстановлению электроснабжения в Тюменской области идут круглосуточно. Ситуация находится под контролем областного штаба.
В настоящее время в Тюменской области:
Ранее «Наш Город» писал, что в военном городке, расположенном в часе езды от Тюмени, сотни жителей четвертые сутки живут без тепла из-за сломавшейся котельной. В квартирах тюменцев температура воздуха не поднимается выше +11, несмотря на включенные обогреватели.