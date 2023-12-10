Почти 70 тысяч: в Тюмени за год средний заработок вырос на 14%

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:04
По этому показателю Тюменская область находится на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа. Самые высокие заработки зарегистрированы в Ямало-Ненецком автономном округе и Югре — 145 тысяч 101 рубль и 104 тысячи 776 рублей соответственно.
В Свердловской области уровень средней заработной платы составляет 61 тысячу 553 рубля, в Челябинской и Курганской областях — 56 тысяч 17 рулей и 47 тысяч 774 рубля соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросло число вакансий с заработной платой более 100 тысяч рублей. Большая часть из них представлена в строительной отрасли, торговле, автобизнесе.