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Updated Сегодня, 05:04

У тюменцев за год средняя зарплата выросла на 14%

Почти 70 тысяч: в Тюмени за год средний заработок вырос на 14%

10 декабря 2023, 04:59
Фото: 1MI

У тюменцев за год средняя зарплата выросла на 14%

В Тюменской области за последний год средний размер заработной платы увеличился на 13,9%. По данным Росстата, средний заработок в регионе за девять месяцев составил 67 тысяч 926 рублей.

По этому показателю Тюменская область находится на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа. Самые высокие заработки зарегистрированы в Ямало-Ненецком автономном округе и Югре — 145 тысяч 101 рубль и 104 тысячи 776 рублей соответственно.

В Свердловской области уровень средней заработной платы составляет 61 тысячу 553 рубля, в Челябинской и Курганской областях — 56 тысяч 17 рулей и 47 тысяч 774 рубля соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросло число вакансий с заработной платой более 100 тысяч рублей. Большая часть из них представлена в строительной отрасли, торговле, автобизнесе.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Зарплаты#Росстат#Средняя зарплата
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