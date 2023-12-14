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В Тюменской области вырастут льготные цены на газ

В Тюменской области вырастут льготные цены на газ

14 декабря 2023, 06:08
Фото: 1MI
В Тюменской области в следующем году увеличатся льготные тарифы на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд. Проект соответствующего постановления подготовил департамент ценовой и тарифной политики региона.

В документе, опубликованном на сайте правительства Тюменской области, указано, что в с 1 июля 2024 года в Тюмени, Ялуторовске и Исетском районе стоимость газа вырастет с 58,92 руб./кг до 64,57 руб./кг., с учетом доставки до потребителя. В других муниципалитетах региона тарифы повысятся с Тюменской области стоимость газа вырастет с 55,6 руб./кг до 60,92 руб./кг.

«Рост к уровню льготных цен, действующих с 01.01.2023, не превышает 9,6%», — указано в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с июля 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут повышены примерно на 9,8%. Окончательные цифры будут утверждены до 20 декабря 2023 года.

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