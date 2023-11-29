Горожане покупают ресурс оптом, а селяне розницей: Александр Моор о тарифах на ЖКУ

Новые тарифы ЖКУ в Тюменской области определят к 20 декабря

Сегодня, 29 ноября, губернатор Тюменской области Александр Моор начал прямую линию с жителями с темы ЖКХ. Первые вопросы были посвящены росту тарифов, как они формируются и почему отличаются в зависимости от населенного пунтка.

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