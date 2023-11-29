Горожане покупают ресурс оптом, а селяне розницей: Александр Моор о тарифах на ЖКУ

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Глава региона напомнил, что тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 июля 2024 года на 9,8%. Он отметил, что цифра взята из прогноза социально экономического развития РФ на 2024 год.
«Это усредненная величина. По регионам предел будет разным, может чуть больше, чуть меньше этой цифры, но сильно от нее отличаться не будет. В настоящее время мы рассчитываем этот показатель и цифры по муниципальным образованиям Тюменской области — индекс роста будет определен до 15 декабря. А до 20 декабря мы уже утвердим тарифы. Хочу обратить внимание, что новые тарифы начнут действовать не с 1 января будущего года, а 1 июля 2024 года», — сказал Моор.
Губернатор пояснил, что на формирование тарифов ЖКУ влияют несколько факторов:
Первый и основной — численность жителей населенного пункта — потребителей коммунальных услуг. И здесь Тюмень, конечно, находится в более выгодном положении — здесь больше жителей живет. В принице тариф считается очень просто — берется вся сумма затрат организаций на производство, например, тепловой энергии, и делится на объем потребления. И чем больше жителей, тем больше потребляется ресурса, и тем ниже стоимость единицы ресурса для каждого жителя.
Образно говоря, горожане покупают ресурс оптом, а селяне розницей. Перечень самих расходов организаций ЖКХ, куда входят зарплаты сотрудников, покупка топлива для работы ТЭЦ или котельных в разрезе муниципалитетов в принципе сопоставимы.
Есть еще одна причина, почему. К примеру, в Тюмени тариф на тепловую энергию ниже. Причина эта в том, что тюменские ТЭЦ вырабатывают и тепло и электроэнергию. Соответственно выработка тепла обходится дешевле по сравнению с котельной, которая просто вырабатывает тепло. Поэтому себестоимость выработки тепла на котельных выше.
Большая часть многоэтажных домов в Тюмени подключены к центральной системе теплоснабжения и получают тепло с ТЭЦ. Но есть дома, которые получают тепло от локальных котельных и там тариф выше.
Также на тариф влияют затраты предприятий ЖКХ на модернизацию и обновление инфраструктуры. Частично эти затраты включаются в тариф, часть несет на себе бюджет.
Александр Моор отметил, что правительство Тюменской области сдерживает рост тарифов на коммунальные услуги.
«Жители оплачивают коммунальные услуги по сниженным, льготным тарифам, которые ниже, чем экономически обоснованные. Часть стоимости оплачивает региональный бюджет. Например, из бюджета за жителей в части теплоснабжения оплачивается около 20%, в части водоснабжения — более 20%. Несмотря на сложности с формированием доходной части бюджета, мы оставляем эту часть затрат», — заключил губернатор.