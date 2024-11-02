Дамбы в Тюменской области отремонтируют до лета 2025 года

Гидротехнические сооружения в Ишимском районе, пострадавшие во время паводка 2024 года, отремонтируют к следующему лету. Все работы будут проведены в течение осенне-зимнего периода. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.