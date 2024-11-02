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Моор

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Ноябрь
Тюменские энергетики рассказали о веерных отключениях зимой
Александр Моор провел заседание штаба, посвященное вопросам обеспечения безопасности электроснабжения в регионе.
2 ноября, 14:42
Октябрь
Газификация, КРТ и жилье для участников СВО: Моор ответил на вопросы «прямой линии»
22 октября, 17:01
Прямая линия Моора: о чем спрашивают тюменцы губернатора?
22 октября, 07:33
«Нас называют „ряжеными“»: тюменские ветераны СВО обратились к полпреду Жоге
19 октября, 08:15
Тюменский губернатор подписал указ об увеличении выплаты бойцам СВО
С 17 октября сумма единовременной выплаты для жителей Тюменской области, желающих заключить контракт с Минобороны, составит 1,6 млн рублей.
16 октября, 15:50
Прямая линия с Моором. О чем тюменцы спросят губернатора?
16 октября, 01:11
Сентябрь
В правительстве Тюменской области освободилось кресло замгубернатора
Должность покинул заместитель главы региона Эдуард Бакиев. Соответствующее распоряжение подписал Александр Моор. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
21 сентября, 05:59
Дамбы в Тюменской области отремонтируют до лета 2025 года
Гидротехнические сооружения в Ишимском районе, пострадавшие во время паводка 2024 года, отремонтируют к следующему лету. Все работы будут проведены в течение осенне-зимнего периода. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
14 сентября, 12:06
Август
Коррупция и мошенничество. Губернатор Тюменской области рассказал о жизни в регионе
14 августа, 09:49
Выплату тюменским контрактникам увеличили на 400 тысяч рублей
Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
2 августа, 03:36
Июль
Строительство межвузовского кампуса в Тюмени начнется с гостиницы
На месте, где расположится межвузовский кампус, сейчас ведется отсыпка грунта. Строительство первого объекта планируется начать осенью.
24 июля, 05:56
Бесплатный городской пляж появится в Тюмени в 2025 году
Его хотят обустроить на озере Круглое. На данный момент купаться там запрещено.
23 июля, 09:47
Школы Тюменской области перейдут на московскую платформу с 1 сентября
Соглашение о переходе на московский сервис было подписано в конце февраля. Благодаря нему школьники смогут получить доступ к современным учебным материалам.
17 июля, 08:45
В трех районах Тюменской области откроются кинозалы
Кинозалы будут открыты по нацпроекту «Культура». Районы получат финансовую поддержку на закупку оборудования.
16 июля, 08:19
Индекс промышленного производства в Тюменской области составил 102,4%
Экономика региона продолжает расти. Основной вклад в ее развитие внесла обрабатывающая промышленность.
10 июля, 06:31
На базе межуниверситетского кампуса в Тюмени создадут инженерную школу
В инженерной школе будут подготавливать биотехнологов, биоинформатиков и других востребованных специалистов. Обучение будет проводиться в сотрудничестве с медицинским университетом.
8 июля, 07:38
Здание бывшего кинотеатра «Космос» снесут после 2025 года
Тюменские власти объявили поиск подрядной организации, которая займется выполнением проектных и изыскательских работ по строительство школы в районе улиц Рижская — Республики. Закупка стоимостью 59,9 миллиона рублей опубликована на портале Госзакупки.
6 июля, 04:17
Июнь
Очень удобно, мужики! Тюменский губернатор Моор, признался, что он подкаблучник
Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил на форуме «Утро» решил откровенно поговорить с посетителями, рассказав о своих отношениях с женой
26 июня, 13:59
Семья погибшего в Дагестане тюменского полицейского получит 3 миллиона рублей
Семье погибшего во время теракта в Дагестане лейтенанта Виталия Мезенцева получит выплату от Тюменской области в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.
25 июня, 03:31
Денег нет, но вы держитесь: тюменцам рассказали, когда расширят Старотобольский тракт
24 июня, 06:34

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