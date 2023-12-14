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Следком начал проверку по факту перебоев с электричеством в Тюменском районе

Следком начал проверку по факту перебоев с электричеством в Тюменском районе

14 декабря 2023, 04:59
Фото: 1MI
Тюменские следователи проводят проверку по факту отключения электроэнергии в муниципальных образованиях Тюменского района. Уже проведены осмотры мест происшествия, встречи с местными жителями.

По предварительным данным, виновником перебоев с подаче электроэнергии является энергосбытовая компания, не обеспечившая пропорциональное застройке увеличение количества электрических узлов, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в период аномальных морозов ряд поселков и сел в Тюменском районе остались без электричества. Данной ситуацией заинтересовалась прокуратура региона и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Следственный комитет#Новости тюмени#Коммунальные аварии#Электроснабжение#Отключение#Бастрыкин Александр
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