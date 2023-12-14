Следком начал проверку по факту перебоев с электричеством в Тюменском районе

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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По предварительным данным, виновником перебоев с подаче электроэнергии является энергосбытовая компания, не обеспечившая пропорциональное застройке увеличение количества электрических узлов, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в период аномальных морозов ряд поселков и сел в Тюменском районе остались без электричества. Данной ситуацией заинтересовалась прокуратура региона и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.