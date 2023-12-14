Тюменцы разобрали в ресторанах 70% мест под новогодние корпоративы

При этом наибольший рост спроса продемонстрировали аренда лофт-пространств для проведения праздника и организация банкетов — 314; и 174% соотвественно, сообщили аналитики Авито. Ведущих для корпоративов в начале этого декабря ищут на 24% чаще, чем в прошлом, а фотографов — на 33% чаще.