nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Тюменцы разобрали в ресторанах 70% мест под новогодние корпоративы

Тюменцы разобрали в ресторанах 70% мест под новогодние корпоративы

14 декабря 2023, 04:35
Фото: 1MI
В Тюмени доля бронировании в кафе и ресторанах мест для проведения новогодних корпоративов достигла 70%. В областной столице на 43-56% увеличились спрос и предложения на услуги по проведению корпоративов.

При этом наибольший рост спроса продемонстрировали аренда лофт-пространств для проведения праздника и организация банкетов — 314; и 174% соотвественно, сообщили аналитики Авито. Ведущих для корпоративов в начале этого декабря ищут на 24% чаще, чем в прошлом, а фотографов — на 33% чаще.

Годом ранее многие заведения общепита отказывались от предоставления данной услуги в связи с увеличившимися ценами. Также было отмечено снижение спроса со стороны компании — многие фирмы отказались от проведения праздника, часть предприятий сэкономленные деньги потратили на выплаты сотрудникам, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в преддверии новогодних праздников вырос спрос на услуги салонов красоты на 140%. В среднем, полный комплекс подготовки к Новому году, а именно маникюр и педикюр, услуги парикмахеров-стилистов, лашмейкеров и бровистов, обойдутся более чем в 4 тысячи рублей.

Читайте также:
В Тюменской слободе построят новую школуПо ощущениям -30: в Тюмени сегодня будет ветрено и морозно«Теплая зима станет последней?»: как потепление скажется на состоянии Туры
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
«Теплая зима станет последней?»: как потепление скажется на состоянии Туры
Вчера, 07:28
«Новая эпидемия?»: как в Тюменской области распространяется ВИЧ
Вчера, 09:02
Онкобольные из Тюмени рискуют остаться без помощи
Вчера, 08:38
В Тюменском районе опытных врачей выселяют из служебного жилья
Вчера, 10:40
В Тюмени на строительство логистического центра «Монетки» потратят два миллиарда
Вчера, 02:31
Жаркие танцы: в Тюмени в Новый год Дед Мороз и Снегурочка исполнят стриптиз
Вчера, 13:51