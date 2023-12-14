Тюменцы разобрали в ресторанах 70% мест под новогодние корпоративы

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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При этом наибольший рост спроса продемонстрировали аренда лофт-пространств для проведения праздника и организация банкетов — 314; и 174% соотвественно, сообщили аналитики Авито. Ведущих для корпоративов в начале этого декабря ищут на 24% чаще, чем в прошлом, а фотографов — на 33% чаще.
Годом ранее многие заведения общепита отказывались от предоставления данной услуги в связи с увеличившимися ценами. Также было отмечено снижение спроса со стороны компании — многие фирмы отказались от проведения праздника, часть предприятий сэкономленные деньги потратили на выплаты сотрудникам, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в преддверии новогодних праздников вырос спрос на услуги салонов красоты на 140%. В среднем, полный комплекс подготовки к Новому году, а именно маникюр и педикюр, услуги парикмахеров-стилистов, лашмейкеров и бровистов, обойдутся более чем в 4 тысячи рублей.