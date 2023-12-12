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Бастрыкин запросил доклад по массовому отключению света и тепла в тюменских поселках

Бастрыкин запросил доклад по массовому отключению света и тепла в тюменских поселках

12 декабря 2023, 19:47
Фото: 1MI
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела по факту массового отключения электричества в поселках Тюменской области. Следователи подозревают, что причиной, повлекшей нарушение прав жителей региона, могла стать халатность должностных лиц.

В пресс-службе главного управления Следкома пояснили, что уголовное дело возбуждено по материалу в СМИ, в котором говорилось о том, как более 8 тысяч тюменцев в морозы остались без света и тепла.

«В домах жителей температура составляет максимум 16 градусов. Причиной послужило возгорание линии электропередач, которая снабжала населенные пункты Перевалово, Ушаково и Успенское. Следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — сказано в сообщении.

Доклад о ходе расследования Александру Бастрыкину представит руководитель управления СКР по Тюменской области Александр Кубляков.

Напомним, по ситуации с отключением тюменских коттеджных поселков от электричества проводит проверку и региональная прокуратура.

Ранее «Наш город» писал об обращении жителей села Перевалово, в котором люди рассказали обо всех трудностях своей жизни. Кроме того, напряженность с электроснабжением возникла в Московском, Гусево и СНТ «Русское поле».

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