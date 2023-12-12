Бастрыкин запросил доклад по массовому отключению света и тепла в тюменских поселках

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
Modified Сегодня, 19:53
Updated Сегодня, 19:53
В пресс-службе главного управления Следкома пояснили, что уголовное дело возбуждено по материалу в СМИ, в котором говорилось о том, как более 8 тысяч тюменцев в морозы остались без света и тепла.
«В домах жителей температура составляет максимум 16 градусов. Причиной послужило возгорание линии электропередач, которая снабжала населенные пункты Перевалово, Ушаково и Успенское. Следственными органами СК России по Тюменской области расследуется уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность)», — сказано в сообщении.
Доклад о ходе расследования Александру Бастрыкину представит руководитель управления СКР по Тюменской области Александр Кубляков.
Напомним, по ситуации с отключением тюменских коттеджных поселков от электричества проводит проверку и региональная прокуратура.
Ранее «Наш город» писал об обращении жителей села Перевалово, в котором люди рассказали обо всех трудностях своей жизни. Кроме того, напряженность с электроснабжением возникла в Московском, Гусево и СНТ «Русское поле».