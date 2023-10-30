Прокуратура из Тюменской области заинтересовалась проблемами в селе Перевалово

Жители села Перевалово обратились со своей проблемой в редакцию «Нашего города». Из-за постоянных перебоев с электроэнергией они часто сидят без света и готовят еду на кострах. Отопление почти во всех дома также работает от электричества. Грядущей зимой все эти люди боятся остаться без света и тепла. На проблему людей обратила прокуратура Тюменской области.