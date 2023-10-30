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Published Сегодня, 15:54

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Updated Сегодня, 16:45

Прокуратура из Тюменской области заинтересовалась проблемами в селе Перевалово

Прокуратура из Тюменской области заинтересовалась проблемами в селе Перевалово

30 октября 2023, 15:54
Фото: 1MI
В средствах массовой информации было опубликовано коллективное обращение жителей села Перевалово, в котором они пожаловались на отсутствие электричества и рассказали о том, как живут без него. прокурор Тюменской области поручил провести проверку по факту отключения электричества в селе.

Жители села Перевалово обратились со своей проблемой в редакцию «Нашего города». Из-за постоянных перебоев с электроэнергией они часто сидят без света и готовят еду на кострах. Отопление почти во всех дома также работает от электричества. Грядущей зимой все эти люди боятся остаться без света и тепла. На проблему людей обратила прокуратура Тюменской области.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту, в ходе которой установить обстоятельства и причины происходящего», — сообщает прокуратура по Тюменской области.
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Результаты проверок будут поставлены на контроль и при наличии оснований будут предприняты меры реагирования.

Ранее «Наш город» писал об обращении жителей села Перевалово, в котором люди рассказали обо всех трудностях своей жизни. Напомним, в селе проживает более 1000 человек и все они рискуют остаться этой зимой без тепла.

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#Общество#Касается каждого#Тюменская область#Прокуратура#Проверка#Электроэнергия#Перевалово#Дмитрий Балобанов
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