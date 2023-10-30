Прокуратура из Тюменской области заинтересовалась проблемами в селе Перевалово

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Жители села Перевалово обратились со своей проблемой в редакцию «Нашего города». Из-за постоянных перебоев с электроэнергией они часто сидят без света и готовят еду на кострах. Отопление почти во всех дома также работает от электричества. Грядущей зимой все эти люди боятся остаться без света и тепла. На проблему людей обратила прокуратура Тюменской области.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту, в ходе которой установить обстоятельства и причины происходящего», — сообщает прокуратура по Тюменской области.
Результаты проверок будут поставлены на контроль и при наличии оснований будут предприняты меры реагирования.
Ранее «Наш город» писал об обращении жителей села Перевалово, в котором люди рассказали обо всех трудностях своей жизни. Напомним, в селе проживает более 1000 человек и все они рискуют остаться этой зимой без тепла.