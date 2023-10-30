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В поселке под Тюменью более тысячи остались без электричества

«Готовим на костре»: более тысячи тюменцев в поселке остались без электричества

30 октября 2023, 07:54
Фото: Александра Логинова / 1MI

В поселке под Тюменью более тысячи остались без электричества

Жители села Перевалово Тюменского района кричат о помощи: старая электроподстанция работает с перебоями. В ответ на все жалобы людям предлагают закупиться генераторами. Со своей проблемой они обратились в редакцию «Нашего города».
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Жителям села Перевалово не по своей воле приходится жить в Средневековье. Из-за постоянных перебоев в подаче электроэнергии люди сидят без света и готовят еду на кострах. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, тюменцы записали видеообращение к губернатору Александру Моору.

«По всей стране идет молва о том, что в Тюмени высокий уровень жизни и особое внимание к жителям со стороны государственной власти. Очень много людей приезжают в регион на постоянное место жительства. Тюменский район растет и развивается. Это, конечно, очень хорошо, но мы, проживая от Тюмени всего в 18 километрах, не ощущаем вышесказанного», — говорят в обращении тюменцы.
Видео: 1MI

Они отметили, что при застройке села частными домами не продумывалось то, как будет развиваться инфраструктура. Жителей в Перевалово становится больше, но за решение проблемы никто не берется.

Почти во всех домах плиты и отопление работают от электричества, которого в селе чаще всего не бывает. Люди обращались во все инстанции, но те занимаются лишь отписками, а единственное, что было им предложено — купить генераторы и газовые плиты.

Мощности действующей электроподстанции не хватает. Жители села считают, что необходимо установить дополнительную новую подстанцию, а уже имеющуюся проверить.

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На улицах освещения также нет. Одна из самых проблемных улиц — Трактовая: там не только не горят фонари, но и нет тротуаров и дороги. Школьный автобус высаживает детей и им приходится идти до дома по неосвещенным обочинам, которые в вечернее время суток не видно.

«Поскольку выделяются участки под постройку частных домов, даются разрешения на ввод в эксплуатацию, определяются улицы, дают номера домов, то администрация понимает о масштабах развития района, но при этом не предпринимает ничего для улучшения жизни жителей коттеджных поселков, развития района. Кроме застройки домов подразумевается и инфраструктура: магазины, школы, садики, медучреждения и так далее. Мы понимаем, что на это нужны время и средства, но самое необходимое для жизни и безопасности людей нужно обеспечить незамедлительно», — высказываются тюменцы.

В Перевалово проживают более тысячи человек и все они боятся остаться без тепла и света в любой момент. Мы обратились с запросом в администрацию Тюменского района. «Наш город» продолжает следить за ситуацией.

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