СК проведет проверку после видео с тюменцем, «кормящим грудью» младенца

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе городские соцсети облетела видеозапись с одноруким младенцем, сосущим грудь мужчины. Малыш выглядел истощенным, больным. Как выяснилось, органы опеки уже работают с данной семьей. Ситуацию контролирует уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.