СК проведет проверку после видео с тюменцем, «кормящим грудью» младенца

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
«В социальных медиа опубликован видеоролик, на котором мужчина совершает противоправные действия в отношении новорожденного ребенка. Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав ребенка в Тюменской области», — сообщили в информационном центре СК РФ.
По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области организована процессуальная проверка. Ее ход находится на контроле руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе городские соцсети облетела видеозапись с одноруким младенцем, сосущим грудь мужчины. Малыш выглядел истощенным, больным. Как выяснилось, органы опеки уже работают с данной семьей. Ситуацию контролирует уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.