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Бастрыкин занялся подростками-хулиганами из Тюмени

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с тюменскими подростками-хулиганами

4 декабря 2023, 02:40
Фото: 1MI

Бастрыкин занялся подростками-хулиганами из Тюмени

Толпа подростков на протяжении нескольких недель вламывалась в магазины, вынося из них продукты. От их рук страдало не только имущество супермаркета, но и люди: продавец, пытавшаяся их остановить, получила травмы.
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Дети

Школьники замешаны и в других преступлениях: тюменцы жаловались, что хулиганы разгромили подъезд. Они разбили горшки с цветами и разбросали землю по лестничным клеткам.

Все злодеяния попадали на камеры видеонаблюдения, либо о них рассказывали очевидцы. В конечном итоге, четверых подростков задержали, а их действиями заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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В ведомстве сообщили, что Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову доложить о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах.

Ранее «Наш Город» рассказывал, что молодые люди обворовали магазин «Жизньмарт». Им удалось скрыться с награбленным. По словам продавцов, в общем рабочем чате сотрудники уже жаловались на подростков.

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