Бастрыкин взял на контроль ситуацию с тюменскими подростками-хулиганами

Бастрыкин занялся подростками-хулиганами из Тюмени

Толпа подростков на протяжении нескольких недель вламывалась в магазины, вынося из них продукты. От их рук страдало не только имущество супермаркета, но и люди: продавец, пытавшаяся их остановить, получила травмы.