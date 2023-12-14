nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:03

Published Сегодня, 01:03

Modified Сегодня, 01:03

Updated Сегодня, 01:03

По ощущениям -30: в Тюмени сегодня будет ветрено и морозно

По ощущениям -30: в Тюмени сегодня будет ветрено и морозно

14 декабря 2023, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в четверг ожидается морозная погода. В течение дня температура воздуха составит -17…-22, в ночные часы термометры покажут -21…-26. День пройдет без осадков, ожидается ветер до 6-11 м/с.

В Тюмени 14 декабря ожидается малооблачная погода, ветер до 2,9-3,2 м/с. Утром термометры покажут -23…-26 (по ощущениям -30), в течение дня температура воздуха составит -19…-20, в вечерние и ночные часы ожидается до -18…-20.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:09, закат в 15:54 продолжительность дня 6 часов 45 минут.

В Тобольске в четверг, 14 декабря, день ожидается солнечным, скорость ветра составит 2,2-2,5 м/с. Утром температура воздуха составит -23…-24 (по ощущениям -29), к полудню потеплеет до -21. В вечерние и ночные часы ожидается -18…-21.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:06, закат в 15:35 продолжительность дня 6 часов 29 минут.

В Ялуторовске 14 декабря ожидается малооблачная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -24…-25 (по ощущениям -31), днем -21…-23. В темное время суток ожидается -20…-22.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:02, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 53 минуты.

В Тюменском районе опытных врачей выселяют из служебного жилья
Узнать подробнее

В Заводоуковске 14 декабря синоптики обещают малооблачную погоду. Утром термометры покажут -23.-25 (по ощущениям -30), днем -21…-22. В вечерние и ночные часы до -20…-22. В течение дня будет дуть ветер южного направления со скоростью до 2,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 55 минут.

В Ишиме 14 декабря день ожидается малооблачным, без осадков. Скорость ветра составит 2,9-3,2 м/с. В утренние часы ожидается -24.-25 (по ощущениям -31), днем термометры покажут -21…-23. В темное время суток температура воздуха составит -24…-25.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:46, закат в 15:46 продолжительность дня 7 часов.

Читайте также:
Онкобольные из Тюмени рискуют остаться без помощиВ тюменском селе для грузовиков открыли ледовую переправу через ИртышВрачи борются за жизнь тюменца, попавшего под поезд
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Актированный день#Актировка#Актированные дни
Подпишитесь
«Теплая зима станет последней?»: как потепление скажется на состоянии Туры
Вчера, 07:28
«Новая эпидемия?»: как в Тюменской области распространяется ВИЧ
Вчера, 09:02
Онкобольные из Тюмени рискуют остаться без помощи
Вчера, 08:38
В Тюменском районе опытных врачей выселяют из служебного жилья
Вчера, 10:40
В Тюмени на строительство логистического центра «Монетки» потратят два миллиарда
Вчера, 02:31
Жаркие танцы: в Тюмени в Новый год Дед Мороз и Снегурочка исполнят стриптиз
Вчера, 13:51