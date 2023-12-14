По ощущениям -30: в Тюмени сегодня будет ветрено и морозно

В Заводоуковске 14 декабря синоптики обещают малооблачную погоду. Утром термометры покажут -23.-25 (по ощущениям -30), днем -21…-22. В вечерние и ночные часы до -20…-22. В течение дня будет дуть ветер южного направления со скоростью до 2,9 м/с.