По ощущениям -30: в Тюмени сегодня будет ветрено и морозно

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 14 декабря ожидается малооблачная погода, ветер до 2,9-3,2 м/с. Утром термометры покажут -23…-26 (по ощущениям -30), в течение дня температура воздуха составит -19…-20, в вечерние и ночные часы ожидается до -18…-20.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:09, закат в 15:54 продолжительность дня 6 часов 45 минут.
В Тобольске в четверг, 14 декабря, день ожидается солнечным, скорость ветра составит 2,2-2,5 м/с. Утром температура воздуха составит -23…-24 (по ощущениям -29), к полудню потеплеет до -21. В вечерние и ночные часы ожидается -18…-21.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:06, закат в 15:35 продолжительность дня 6 часов 29 минут.
В Ялуторовске 14 декабря ожидается малооблачная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы термометры покажут -24…-25 (по ощущениям -31), днем -21…-23. В темное время суток ожидается -20…-22.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:02, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 53 минуты.
В Заводоуковске 14 декабря синоптики обещают малооблачную погоду. Утром термометры покажут -23.-25 (по ощущениям -30), днем -21…-22. В вечерние и ночные часы до -20…-22. В течение дня будет дуть ветер южного направления со скоростью до 2,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 55 минут.
В Ишиме 14 декабря день ожидается малооблачным, без осадков. Скорость ветра составит 2,9-3,2 м/с. В утренние часы ожидается -24.-25 (по ощущениям -31), днем термометры покажут -21…-23. В темное время суток температура воздуха составит -24…-25.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:46, закат в 15:46 продолжительность дня 7 часов.