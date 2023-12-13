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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:46

Онкобольные тюменцы могут столкнуться с проблемами при получении лечения

Онкобольные из Тюмени рискуют остаться без помощи

13 декабря 2023, 08:38
Фото: Midjourney

Онкобольные тюменцы могут столкнуться с проблемами при получении лечения

«Высшей школе онкологии» грозит сокращение количества мест для врачей-резидентов из-за уменьшения финансирования фонда «Не напрасно», помогающего онкобольным жителям Тюмени и ХМАО.

Как сообщает NEFT, благотворительная организация подтвердила, что находится на грани закрытия.

«Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда не понимаем, сможем ли продолжать деятельность в полном объеме уже через месяц. Приостановка работы „Не напрасно“ лишит помощи тысяч пациентов по всей стране», — поделилась врач-онколог Мария Терехова.

В «Высшей школе онкологии» обучаются медики со всей России. По словам тюменского врача Максима Шведских, сейчас часть занятий проходит в онлайн-формате с периодическими встречами на интенсивах.

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«Врачу-онкологу важно уметь общаться с пациентами, особенно сообщать плохие новости. Кроме того, работа онколога это про принятия решений коллегиально, видеть проблему со всех углов», — рассказывает Шведских.

Жители Тюменской области и ХМАО также обращаются к сервису для пациентов «Просто спросить», где специалисты дают информацию о заболеваниях. Чаще всего им пользуются люди с опухолями молочных желез, женской половой системы и желудочно-кишечного тракта.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области могут исчезнуть заграничные препараты для лечения рака. Их исключат из ОМС с 2024 года.

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