В Тюменском районе опытных врачей выселяют из служебного жилья

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:44
Медработники были уверены, что они смогут приватизировать служебные квартиры или оформить договор соцнайма после 10 лет работы в сельской больнице, как им было обещано властями. Но по факту, оказалось, что сделать это невозможно, пишет 72.RU.
О том, что их могут выселить из служебного жилья в любой момент, медики поняли недавно, после смерти их соседки — учительницы. Женщина скончалась от рака, а меньше чем через 40 дней ее семью выселили. Ситуация встревожила врачей. Ведь они надеялись, что государство их защитит и не позволит оказаться без крыши над головой после стольких лет работы.
Первым к выселению готовится Арман Телемисов. В ембаевской амбулатории он проработал 10 лет. Устроился сюда по приглашению руководства сельской больницы, рассчитывал получить жилье как многодетный отец.
«В 2012 году меня пригласил на тот момент руководитель ембаевского филиала Махмутов Марат Ильясович на должность старшего медбрата. Говорил, что нам предоставится жилье, которое в дальнейшем, возможно, будет передано нам в собственность. Или приватизация, или социальный найм. Здесь нужны были медики. Сперва я пришел. После окончания института пришла моя жена тоже работать», — рассказал изданию медик.
Так ничего и не дождавшись, Арман Телемисов после 10 лет работы в Ембаево, устроился в тюменскую поликлинику. Он уже получил уведомление о том, что должен покинуть служебное жилье.
«Состоял на учете как молодой специалист, молодая семья. В двух программах участвовал, чтобы мне предоставили жилье. Ни в одной программе я ничего не получил», — отметил Телемисов.
Педиатр Ирина Велижанская и стоматолог Адонис Васильев живут в Ембаево в частных домах, выданных им, как служебное жилье. У обоих колоссальный стаж работы в районной больнице, но и они лишатся жилья, как только расторгнут трудовой договор с медучреждением. Поэтому Ирина Велижанская после 37 лет работы в медицине не может уйти на пенсию. Хотя, как ветеран труда, она могла это сделать еще восемь лет назад.
«Не могу выйти на пенсию. Я боюсь того, что я и мои дети останутся на улице. Никакого другого жилья у меня нет. Накопить на жилплощадь я не успела и не смогла. В те времена у нас были зарплаты низкие. Ипотеку не могу брать по возрасту. Мне почти 60. Много ли таких педиатров, которые 37 лет отработали и остались на улице?», поделилась врач своими переживаниями.
По словам педиатра, узнав о ее проблеме, пациенты решили собрать подписи, чтобы помочь своему врачу. Но Ирина Велижанская попросила их не делать этого, она продолжает надеется решить ситуацию в суде, но пока безуспешно.
Стоматолог Адонис Васильев работает в Ембаево уже 25 лет назад. В служебном жилье проживал вместе с детьми и родителями-инвалидами. Недавно у врача ухудшилось здоровье, из-за чего он пока не может работать. Теперь ему с родными грозит выселение. Васильев, как и его коллега Ирина Велижанская, попытался оспорить решение районной администрации, но тоже безрезультатно.
«В суде глава администрации Тюменского района судье прямо сказала, что если мне дадут право оформить служебное жилье, то этого захотят и другие», — отметил Адонис Васильев.
Врач говорит, что ему, как и другим, была обещана возможность оформить служебное жилье на себя, но все заверения властей оказались просто словами.
Юрист Ирина Занина пояснила, что в Тюменской области медработники, действительно, имеют право претендовать на жилье после 10 работы в поликлиниках и больницах региона. Об этом говорится в указе президента РФ от 2019 года и в соответствующем постановлении областного правительства. А проблема возникла из-за одного предложения в документе, которым и пользуются администрация Тюменского района.
«Согласно постановлению регионального правительства, служебное жилье должно находиться в фонде Тюменской области. В ситуации с врачами из Ембаево, то там служебное жилье в собственности Тюменского района. Я изучила судебную практику по похожим делам, и везде, где служебное жилье находилось не в собственности региона, были отказы. Разрешить ситуацию может изменение постановления правительства, которое бы разрешило передачу в собственность такого жилья, либо перевод служебных квартир из фонда района в фонд области», — разъяснила Ирина Занина.
Напомним, недавно в Тюмени чуть не осталась без единственного жилья многодетная мама. Дом, в котором проживала женщина с тремя детьми, попал под КРТ, но компенсации, предложенной застройщиком, было недостаточно, чтобы приобрести квартиру для большой семьи. Тогда ситуацию помогли разрешить городские власти, пригласив на беседу тюменку и представителя стройкомпании.