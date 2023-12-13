В Тюменском районе опытных врачей выселяют из служебного жилья

Педиатр Ирина Велижанская и стоматолог Адонис Васильев живут в Ембаево в частных домах, выданных им, как служебное жилье. У обоих колоссальный стаж работы в районной больнице, но и они лишатся жилья, как только расторгнут трудовой договор с медучреждением. Поэтому Ирина Велижанская после 37 лет работы в медицине не может уйти на пенсию. Хотя, как ветеран труда, она могла это сделать еще восемь лет назад.