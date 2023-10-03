Жителя Тюмени выселили из аварийного дома на улицу

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
По данным прокуратуры города, в декабре 2007 года в многоквартирном доме произошел пожар, вследствие которого большая часть дома была уничтожена огнем. Спустя два год здание признали аварийным и подлежащим сносу.
Жилое помещение было изъято, однако компенсации или нового жилья собственнику не предоставили. В дело вмешалась прокуратура и через суд обязала муниципалитет выплатить собственнику денежную компенсацию за изъятое жилое помещение в многоквартирном доме.
Ранее «Наш Город» писал, что жителей аварийного дома в селе Кулаково расселят на пять лет раньше запланированного срока благодаря прокурорскому вмешательству. Жильцам предоставят новое жилье до конца 2024 года.