Прогуляться и не упасть: тюменцам рассказали, как избежать травм зимой

Руки рекомендуется держать свободными и в перчатках, а в случае падения не выставлять перед собой, так как это может обернуться травмой предплечья. Также стоит отказаться на зимний период от тяжелых сумок, в крайнем случае — равномерно распределять вес на обе руки. Одежда же не должна быть длиннополой, чтобы не наступать на нее и не путаться.