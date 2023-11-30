Прогуляться и не упасть: тюменцам рассказали, как избежать травм зимой

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
С наступлением заморозков в отделения травматологии поступают все больше тюменцев. Прогуливаясь по скользким улицам, легко получить ушибы или даже переломы. Травматолог Яна Юмашева рассказала телеканалу «Саратову.24», как сделать выход в город безопаснее и уберечь себя от падений.
Во первых, специалист советует избегать дорог, ведущих под уклон. При ходьбе стоит держать ноги слегка расслабленными в коленях и наступать на всю подошву. В целом, обувь должна быть удобной и по размеру, в лучшем случае — без каблука.
Руки рекомендуется держать свободными и в перчатках, а в случае падения не выставлять перед собой, так как это может обернуться травмой предплечья. Также стоит отказаться на зимний период от тяжелых сумок, в крайнем случае — равномерно распределять вес на обе руки. Одежда же не должна быть длиннополой, чтобы не наступать на нее и не путаться.
Последний, но немаловажный момент — алкоголь. Он повышает риск падений, так как ухудшает координацию. Упавший пьяный человек может уснуть, замерзнуть и заболеть.
Ранее стилист рассказала тюменцам, какую одежду лучше выбрать на эту зиму. По словам Алины Малышевой, одеться не только тепло, но и модно — вполне реально.