Удачная операция: тюменские врачи удалили множественные кисты у юной пациентки

Врачам пришлось столкнуться с крайне необычным случаем: у 16-летней пациентки в раннем возрасте обнаружили множественные кисты в брюшной полости. На тот момент их размер составлял около 5 сантиметров, но со временем они увеличились. Девушка обратилась за помощью в ОКБ №2.