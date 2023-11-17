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Тюменские хирурги успешно удалили множественные кисты у юной пациентки

Удачная операция: тюменские врачи удалили множественные кисты у юной пациентки

17 ноября 2023, 08:32
Фото: 1MI

Тюменские хирурги успешно удалили множественные кисты у юной пациентки

В ОКБ № 2 успешно провели операцию под руководством Александра Разумовского, главного детского хирурга Москвы. У 16-летней пациентки были обнаружены множественные кисты в брюшной полости.

В Областной клинической больнице №2 была проведена операция под руководством главного внештатного детского хирурга Департамента здравоохранения Москвы Александра Разумовского.

Врачам пришлось столкнуться с крайне необычным случаем: у 16-летней пациентки в раннем возрасте обнаружили множественные кисты в брюшной полости. На тот момент их размер составлял около 5 сантиметров, но со временем они увеличились. Девушка обратилась за помощью в ОКБ №2.

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«Сложность операции заключалась в том, что одна из кист локализировалась в труднодоступном месте — воротах печени. Она захватывала сосуды и близлежащие органы. Малоинвазивным лапароскопическим методом детские хирурги успешно удалили все кистозные образования, находившиеся в брюшной полости без повреждений», — пояснил заведующий первым детским хирургическим отделением клиники Михаил Аксельров.

Сейчас девушка восстанавливается после операции, ее выпишут домой через несколько дней.

Ранее «Наш Город» сообщал, что клиника в США согласилась принять на лечение маленького тюменца, страдающего редким генетическим заболеванием. Помочь ему может только американский аппарат стоимостью 296 миллионов рублей.

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