В Тюмени многодетную мать с 4 детьми выселяют из квартиры. Ее дом попал под КРТ

По ее словам, она пыталась договориться с компанией-застройщиком, выкупившей землю под реновацию. Ей предложили вместо компенсации квартиру-студию в одном из ЖК. Однако площадь в студии не позволяет разместиться там всей семье. Женщина сообщила, что уже написала обращение с жалобой в прокуратуру и намерена защищать права своих детей.