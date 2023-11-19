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Многодетную тюменку с детьми выселяют из дома, попавшим под КРТ

В Тюмени многодетную мать с 4 детьми выселяют из квартиры. Ее дом попал под КРТ

19 ноября 2023, 06:33
Фото: 1MI

Многодетную тюменку с детьми выселяют из дома, попавшим под КРТ

В Тюмени многодетную мать выселяют из квартиры. Дом на Камчатской, где находится жилье тюменки, попал под снос в связи с реализацией программы комплексного развития территории.

По словам женщины, за однокомнатную квартиру площадью 32 квадратных метра, ей предложили компенсацию в размере 3 миллионов 159 тысяч рублей. Однако на эту сумму приобрести жилье невозможно.

«На эти деньги ничего не купить. Разве что общежитие, но я не готова так ухудшать жилищные условия для моих детей. У нас однокомнатная квартира в 32 квадратных метра. Мы живем там впятером. Моему младшему сыну всего 10 месяцев. Я сейчас не работаю, так как ухаживаю за ним. Живем на пособия, алименты я не получаю. Потянуть ипотеку не смогу», — рассказала 72.RU Анастасия Сидорова.

По ее словам, она пыталась договориться с компанией-застройщиком, выкупившей землю под реновацию. Ей предложили вместо компенсации квартиру-студию в одном из ЖК. Однако площадь в студии не позволяет разместиться там всей семье. Женщина сообщила, что уже написала обращение с жалобой в прокуратуру и намерена защищать права своих детей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на ДОКе в рамках реализации программы КРТ под снос попадут более 300 частных домов. На их месте в перспективе появятся новые ЖК, школы, детские сады, медучреждения.

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