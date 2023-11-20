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Тюменские чиновники помогут многодетной семье, которую выселяют из дома

Тюменские чиновники помогут многодетной семье, которую выселяют из дома

20 ноября 2023, 05:16
Фото: 1MI
Администрация Тюмени поможет приобрести жилье многодетной матери четверых детей. Дом по улице Камчатской, где она ранее проживала, попал под снос в связи с программой комплексного развития территорий.

По данным администрации города, ситуацию взял под личный контроль заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков.

«Специалисты уже подбирают для семьи варианты квартир. В ближайшее время пройдет встреча с многодетной мамой. Все вопросы будут рассмотрены в рамках полномочий. Исчерпывающий комплекс мер по переселению семьи в благоустроенное жилье будет принят», — сообщили 72.RU в мэрии.

Ранее «Наш Город» писал, что многодетную тюменку с четырьмя маленькими детьми выселяют из аварийного дома, попавшим под снос в связи с реновацией. За квартиру площадью 32 квадратных метра женщине предложили компенсацию в размере 3 миллионов 159 тысяч рублей. Однако, как выяснилось, приобрети на данную сумму жилье невозможно.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Снос домов#Реновация#Многодетные семьи#КРТ
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