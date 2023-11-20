Тюменские чиновники помогут многодетной семье, которую выселяют из дома

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
По данным администрации города, ситуацию взял под личный контроль заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков.
«Специалисты уже подбирают для семьи варианты квартир. В ближайшее время пройдет встреча с многодетной мамой. Все вопросы будут рассмотрены в рамках полномочий. Исчерпывающий комплекс мер по переселению семьи в благоустроенное жилье будет принят», — сообщили 72.RU в мэрии.
Ранее «Наш Город» писал, что многодетную тюменку с четырьмя маленькими детьми выселяют из аварийного дома, попавшим под снос в связи с реновацией. За квартиру площадью 32 квадратных метра женщине предложили компенсацию в размере 3 миллионов 159 тысяч рублей. Однако, как выяснилось, приобрети на данную сумму жилье невозможно.