В Тюмени назначили нового главврача скорой помощи

Романов окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, в 2008 году — клиническую ординатуру по специальности «Травматология. Ортопедия», в 2011 году — интернатуру по специальности «Хирургия», а в 2021 году прошел переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».