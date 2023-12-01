В Тюмени назначили нового главврача скорой помощи

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Новым главврачом скорой медицинской помощи Тюмени назначили Владимира Романова. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«Огромная честь стать главным врачом Станции скорой медицинской помощи. Мне важно сохранить преемственность в работе и те традиции, которые бережно хранятся в учреждении, и привнести новые возможности для развития экстренной службы», — поделился Романов.
Владимир Романов вступил в должность сегодня, 1 декабря. До этого он на протяжении пяти лет возглавлял Центр профилактики и борьбы со СПИД.
Романов окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, в 2008 году — клиническую ординатуру по специальности «Травматология. Ортопедия», в 2011 году — интернатуру по специальности «Хирургия», а в 2021 году прошел переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские врачи спасли женщину, поступившую в отделение с внутричерепным кровоизлиянием. Пациентка не ориентировалась в пространстве и плохо разговаривала.