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Место главврача тюменской скорой помощи занял Владимир Романов

В Тюмени назначили нового главврача скорой помощи

1 декабря 2023, 08:23
Фото: 1MI

Место главврача тюменской скорой помощи занял Владимир Романов

Владимир Романов вступил в должность сегодня. Ранее он возглавлял Центр профилактики и борьбы со СПИД.

Новым главврачом скорой медицинской помощи Тюмени назначили Владимира Романова. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

«Огромная честь стать главным врачом Станции скорой медицинской помощи. Мне важно сохранить преемственность в работе и те традиции, которые бережно хранятся в учреждении, и привнести новые возможности для развития экстренной службы», — поделился Романов.

Владимир Романов вступил в должность сегодня, 1 декабря. До этого он на протяжении пяти лет возглавлял Центр профилактики и борьбы со СПИД.

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Романов окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, в 2008 году — клиническую ординатуру по специальности «Травматология. Ортопедия», в 2011 году — интернатуру по специальности «Хирургия», а в 2021 году прошел переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские врачи спасли женщину, поступившую в отделение с внутричерепным кровоизлиянием. Пациентка не ориентировалась в пространстве и плохо разговаривала.

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