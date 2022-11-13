Тарифы ЖКХ вырастут в России на 9% с 1 декабря

В Тюменской области в июле этого года плата горячую и холодную воду, отопление, электричество, газ, вывоз мусора и водоотведение была увеличена на 14,9%. На сегодняшний день Гкал тепла стоит 1598,42 рубля, после роста в декабре на 9% эта сумма увеличится на 143 рубля 86 копеек и составит 1742,28 рублей.
Стоимость кубометра воды вырастет до 42 рублей с 38 рублей 54 копеек, водоотведение подорожает до 26 рублей 57 копеек с 24 рублей 48 копеек. Вывоз мусора будет стоит дороже на 13 рублей 61 копейку. Сегодня тариф установлен на уровне 151 рубля 23 копейки.
Ранее «Наш Город» писал, что после значительного роста стоимости коммунальных услуг в Тюмени на 14,9%, жители города опубликовали петицию с требованием отменить индексацию тарифов ЖКХ. К губернатору Тюменской области Александру Моору был подан иск от местного общественника Юрия Рябцева.