Тарифы ЖКХ вырастут в России на 9% с 1 декабря

В Тюменской области в июле этого года плата горячую и холодную воду, отопление, электричество, газ, вывоз мусора и водоотведение была увеличена на 14,9%. На сегодняшний день Гкал тепла стоит 1598,42 рубля, после роста в декабре на 9% эта сумма увеличится на 143 рубля 86 копеек и составит 1742,28 рублей.