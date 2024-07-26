nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Тюменки высказались против отговаривания от аборта.

Это травма на всю жизнь! Тюменки резко осудили идею отговаривать женщин от абортов

26 июля 2024, 09:13
Фото: 1MI
Тюменки высказались против отговаривания от аборта.

Тюменки выступили резко против отговаривания женщин от абортов

Пока в Тюменской области ищут людей, которые будут отговаривать женщин от абортов, многие тюменки возмущены таким подходом к интимному и личному вопросу. Некоторые считают, что женщинам таким образом женщинам могут нанести психологические травмы. Так ли это?
Сюжет
Дети

Этическая и практическая сторона отговаривания от аборта

Департамент здравоохранения региона ищет организацию, которая научит врачей отговаривать женщин от абортов. Вместе с тем стоит вспомнить, что с января 2025 году пациенткам, решившимся на аборт, будет необходимо сначала услышать сердцебиение плода и увидеть его на УЗИ.

Люди расходятся во мнении, рассуждая, можно ли отговорить женщину от аборта и насколько действенными и этичными будут вводимые меры. Своим мнением на этот счет с «Нашим городом» поделилась психолог Ирина Муратова .

«Повлиять на человека, оказав на него психологическое давление, можно в большинстве случаев. Вопрос в том, как это будет реализовано. Моя профессиональная практика показывает, что для многих женщин решение сделать аборт было крайне тяжелым и в том состоянии, в котором они находились в тот период, ими очень легко можно было манипулировать. А потому я считаю, что отговорить от аборта можно более, чем в 60% случаев точно», — рассказала специалист.

Однако, помимо эффективности, есть еще и этическая сторона вопроса. Врачебная этика подразумевает избегание осуждения действий или бездействий пациента, а отговаривание от разрешенной медицинской процедуры может попасть под нарушение этого условия. Юрист Павел Шадрин говорит о том, что оказание давления на пациента нарушает ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

«Врач обязан оказать консультацию, прояснив медицинскую сторону вопроса. Он может предупреждать о рисках, но решение пациента должно быть осмысленным и личным», — поясняет юрист.
Число абортов сократилось в Тюменской области
Узнать подробнее

Мнение тюменок

Узнав о том, что женщин планируют отговаривать от абортов, многие тюменки решились высказаться и выступили против применения такой меры.

«Да отстаньте от женщин! Пропагандируйте тогда заодно и мужчинам, что такое ответственность. Проблема современности это не аборты, а безотцовщина!», — уверена тюменка, выступившая против нововведения.

Многие девушки обратили внимание на то, что сместить фокус внимание стоит на пропаганду средств контрацепции, чтобы можно было избежать нежелательной беременности. Также тюменки говорят о том, молодым семьям сейчас сложно себя прокормить и заработать на жилье при ипотеке под 20%. А потому средств на ребенка у многих пар нет. А попытки отговорить женщину от аборта в такой ситуации могут вовсе выглядеть, как издевательство.

«Я уверена, что при наличии необходимых условия женщины бы с радостью становились мамами. Не от хорошей жизни от беременности отказываются. И так решение непростое, а тут еще врач будет говорить, что ты ребенка убиваешь? Это же травма на всю жизнь», — говорит одна из тюменок.

Опрос «Нашего города» показал, что 53% жителей Тюменской области считают, что не стоит отговаривать женщин от абортов, так как это решение дается с большим трудом. 15% считают, что подобная практика может оказаться полезной. 16% не могут дать ответа на вопрос, который считают достаточно трудным. Также многие женщины считают, что при отговаривании от аборта женщине могут нанести психологическую травму.

Услышит сердце и не сделает аборт? Психолог шокирован нововведениям в клиниках Тюмени
Узнать подробнее

Как скажется давление врача на психике

Психолог Муратова, рассуждая о том, как отговаривание от аборта может сказаться на психике женщины, обозначила, что решение прервать беременность в целом может стать травматичным для женщины.

«Многие женщины обращаются с проблемами, которые возникли после прерывания беременности. Они рассказывают, что им якобы снятся эти дети, что они страдают от чувства вины и всюду им видится нерожденный ребенок. Но при этом они понимают, что в тех обстоятельствах они не могли потянуть этого ребенка. И женщина застревает в этом состоянии. Она вроде и виновата, что отказалась от беременности, но и сама понимает, что ребенок не был бы счастлив, если бы она беременность сохранила. Это тяжелое состояние», — рассказывает психолог.

Муратова уверена, что многое зависит от того, как конкретно врачи будут общаться с женщиной, пытаясь отговорить ее от аборта. Врач обозначает, что даже вынуждение провести УЗИ и увидеть ребенка на аппарате и услышать его сердцебиение, может усилить травму, которая возникнет после прерывания беременности.

«Я считаю, что нельзя в таких вопросах оказывать влияние на женщину. Ни в одну, ни в другую сторону. Задача врача — рассказать о процессе проведения процедуры и сделать все качественно. Решение женщина должна принять самостоятельно», — подводит итог эксперт.

Отметим, что в Тюменской области число абортов сокращается и без применения мер, которые планируют реализовать в ближайшее время.

Читайте также:
154 женщины в Тюменской области избавились от детей с патологиями развитияМуж — это обуза? Почему женщины в Тюмени подают на развод чаще мужчин?Число абортов сократилось в Тюменской области
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Операция#Здоровье#Женщины#Аборты#Женщина
Подпишитесь
Дожди не помогут? Уровень воды в тюменской Туре продолжает стремительно снижаться
Сегодня, 09:54
Пора покупать! Сколько стоят и где продаются лучшие арбузы в Тюмени?
Сегодня, 07:38
Под знаком дождя. Синоптики обещают тюменцам ужасную погоду в выходные
Сегодня, 08:17
438 лет истории! Тест — отличите ли вы истинные факты о Тюмени от ложных?
Сегодня, 06:15
Боец из Тюмени рассказал, как справлялся с паникой после ранения кассетной бомбой
Сегодня, 08:13