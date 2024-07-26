Это травма на всю жизнь! Тюменки резко осудили идею отговаривать женщин от абортов

Многие девушки обратили внимание на то, что сместить фокус внимание стоит на пропаганду средств контрацепции, чтобы можно было избежать нежелательной беременности. Также тюменки говорят о том, молодым семьям сейчас сложно себя прокормить и заработать на жилье при ипотеке под 20%. А потому средств на ребенка у многих пар нет. А попытки отговорить женщину от аборта в такой ситуации могут вовсе выглядеть, как издевательство.