Это травма на всю жизнь! Тюменки резко осудили идею отговаривать женщин от абортов

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Департамент здравоохранения региона ищет организацию, которая научит врачей отговаривать женщин от абортов. Вместе с тем стоит вспомнить, что с января 2025 году пациенткам, решившимся на аборт, будет необходимо сначала услышать сердцебиение плода и увидеть его на УЗИ.
Люди расходятся во мнении, рассуждая, можно ли отговорить женщину от аборта и насколько действенными и этичными будут вводимые меры. Своим мнением на этот счет с «Нашим городом» поделилась психолог Ирина Муратова .
«Повлиять на человека, оказав на него психологическое давление, можно в большинстве случаев. Вопрос в том, как это будет реализовано. Моя профессиональная практика показывает, что для многих женщин решение сделать аборт было крайне тяжелым и в том состоянии, в котором они находились в тот период, ими очень легко можно было манипулировать. А потому я считаю, что отговорить от аборта можно более, чем в 60% случаев точно», — рассказала специалист.
Однако, помимо эффективности, есть еще и этическая сторона вопроса. Врачебная этика подразумевает избегание осуждения действий или бездействий пациента, а отговаривание от разрешенной медицинской процедуры может попасть под нарушение этого условия. Юрист Павел Шадрин говорит о том, что оказание давления на пациента нарушает ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
«Врач обязан оказать консультацию, прояснив медицинскую сторону вопроса. Он может предупреждать о рисках, но решение пациента должно быть осмысленным и личным», — поясняет юрист.
Узнав о том, что женщин планируют отговаривать от абортов, многие тюменки решились высказаться и выступили против применения такой меры.
«Да отстаньте от женщин! Пропагандируйте тогда заодно и мужчинам, что такое ответственность. Проблема современности это не аборты, а безотцовщина!», — уверена тюменка, выступившая против нововведения.
Многие девушки обратили внимание на то, что сместить фокус внимание стоит на пропаганду средств контрацепции, чтобы можно было избежать нежелательной беременности. Также тюменки говорят о том, молодым семьям сейчас сложно себя прокормить и заработать на жилье при ипотеке под 20%. А потому средств на ребенка у многих пар нет. А попытки отговорить женщину от аборта в такой ситуации могут вовсе выглядеть, как издевательство.
«Я уверена, что при наличии необходимых условия женщины бы с радостью становились мамами. Не от хорошей жизни от беременности отказываются. И так решение непростое, а тут еще врач будет говорить, что ты ребенка убиваешь? Это же травма на всю жизнь», — говорит одна из тюменок.
Опрос «Нашего города» показал, что 53% жителей Тюменской области считают, что не стоит отговаривать женщин от абортов, так как это решение дается с большим трудом. 15% считают, что подобная практика может оказаться полезной. 16% не могут дать ответа на вопрос, который считают достаточно трудным. Также многие женщины считают, что при отговаривании от аборта женщине могут нанести психологическую травму.
Психолог Муратова, рассуждая о том, как отговаривание от аборта может сказаться на психике женщины, обозначила, что решение прервать беременность в целом может стать травматичным для женщины.
«Многие женщины обращаются с проблемами, которые возникли после прерывания беременности. Они рассказывают, что им якобы снятся эти дети, что они страдают от чувства вины и всюду им видится нерожденный ребенок. Но при этом они понимают, что в тех обстоятельствах они не могли потянуть этого ребенка. И женщина застревает в этом состоянии. Она вроде и виновата, что отказалась от беременности, но и сама понимает, что ребенок не был бы счастлив, если бы она беременность сохранила. Это тяжелое состояние», — рассказывает психолог.
Муратова уверена, что многое зависит от того, как конкретно врачи будут общаться с женщиной, пытаясь отговорить ее от аборта. Врач обозначает, что даже вынуждение провести УЗИ и увидеть ребенка на аппарате и услышать его сердцебиение, может усилить травму, которая возникнет после прерывания беременности.
«Я считаю, что нельзя в таких вопросах оказывать влияние на женщину. Ни в одну, ни в другую сторону. Задача врача — рассказать о процессе проведения процедуры и сделать все качественно. Решение женщина должна принять самостоятельно», — подводит итог эксперт.
Отметим, что в Тюменской области число абортов сокращается и без применения мер, которые планируют реализовать в ближайшее время.