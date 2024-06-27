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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

Качество новостроек в Тюмени страдает из-за работы неквалифицированных мигрантов.

Качество новостроек в Тюмени страдает из-за работы неквалифицированных мигрантов

27 июня 2024, 09:57
Фото: 1MI
Качество новостроек в Тюмени страдает из-за работы неквалифицированных мигрантов.

Качество новостроек в Тюмени страдает из-за работы неквалифицированных мигрантов

В Тюмени мигрантом запрещено работать в области перевозок и общепита. Вариантов для неквалифицированного сотрудника остается не так много и иностранные гости активно идут на стройки, где их встречают с распростертыми объятьями. Почему в городе позволяют работать непрофессионалам?

О сомнительно качестве новостроек в Тюмени говорят достаточно давно. Горожан смущают экстремально короткие сроки и качество новых построек. К тому же местные предприниматели активно нанимают на работу мигрантов, у которых нет необходимой квалификации, об этом сообщил депутат городской Думы Дмитрий Ошурков.

«На строительном рынке занят большой процент трудовых мигрантов. Соответственно выявляется большой процент незаконной трудовой деятельности иностранными гражданами. В основном к нас приезжают неквалифицированные рабочие. Из-за нехватки специалистов они выполняют работу высокой и средней квалификации. Соответственно страдает качество строящихся объектов», — отметил народный избранник.

Тюменский общественник Алексей Савоськин отмечает, что собственники стройкомпаний охотно нанимают мигрантов, так как им можно платить меньше, что сокращает затраты на строительные работы. К тому же такими специалистами легко манипулировать.

Доктор экономических наук Леонид Вараксин отмечает, что у этой проблемы есть два решения и ни одно из них не предусматривает выдворение мигрантов и отказ от их труда.

«Если мы откажется от работы мигрантов, то многие объекты попросту встанут. Но решение есть. Можно обязать компании или иные службы обучать иностранных граждан и обеспечивать для них получение нужной квалификации. Второй вариант предусматривает сужение спектра работ, которые может выполнять неквалифицированный специалист, но в этом случае нужно нарастить присутствие местных специалистов, которые возьмут на себя более сложные задачи», — рассуждает экономист.

Также специалист отмечает, что особенно важно вести более строгий контроль и учет специалистов, которых допускают к строительным объектам города.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские полицейские могли подделывать административные протоколы на мигрантов. Подозреваемых задержали прямо в отделении.

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