Качество новостроек в Тюмени страдает из-за работы неквалифицированных мигрантов

В Тюмени мигрантом запрещено работать в области перевозок и общепита. Вариантов для неквалифицированного сотрудника остается не так много и иностранные гости активно идут на стройки, где их встречают с распростертыми объятьями. Почему в городе позволяют работать непрофессионалам?

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