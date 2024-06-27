nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

С арестованного тюменского депутата досрочно сняли полномочия

С арестованного тюменского депутата досрочно сняли полномочия

27 июня 2024, 09:26
Фото: 1MI
Депутат Тюменской городской Думы Андрей Ким подозревается в получении взятки. На данный момент он находится под арестом.
Сюжет
Арест

Депутат Тюменской городской Думы Андрей Ким досрочно сложил полномочия. Заявление от него поступило 13 июня. Об этом сообщил на заседании заместитель председателя Тюменской Гордумы Дмитрий Осипов.

«Поступило заявление от депутата Тюменской городской Думы Кима Андрея Сергеевича о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Заявление в полной мере соответствует федеральному законодательству», — сказал Осипов.
Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра
Узнать подробнее

Андрей Ким подозревается в получении взятки, в содеянном он уже сознался. Ближайшие три месяца депутат проведет под домашним арестом.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выбрали нового мэра. Им стал глава Тобольска Максим Афанасьев.

Читайте также:
Из-за низкого спроса шубы из натурального меха в Тюмени подешевели до 60%График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в июле 2024 годаМаксим Афанасьев не готов сразу стать мэром Тюмени
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Депутаты#Городская Дума#Взятки#Арест#Сложение полномочий
Подпишитесь
Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра
Сегодня, 06:16
ТОП-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву
Сегодня, 07:21
Два новых ресторана откроют в Тюмени
Сегодня, 05:02
Регион вымирает? В Тюменской области стали чаще разводиться и не рожать детей
Сегодня, 08:26
Понаехали из Тюмени: где в Москве выгоднее снять квартиру с ремонтом?
Сегодня, 11:25
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в июле 2024 года
Сегодня, 08:29