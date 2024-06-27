С арестованного тюменского депутата досрочно сняли полномочия

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Депутат Тюменской городской Думы Андрей Ким досрочно сложил полномочия. Заявление от него поступило 13 июня. Об этом сообщил на заседании заместитель председателя Тюменской Гордумы Дмитрий Осипов.
«Поступило заявление от депутата Тюменской городской Думы Кима Андрея Сергеевича о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Заявление в полной мере соответствует федеральному законодательству», — сказал Осипов.
Андрей Ким подозревается в получении взятки, в содеянном он уже сознался. Ближайшие три месяца депутат проведет под домашним арестом.
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